EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı

Olay, İspanya'nın Fransa'yı yarı finalde 2-1 yenmesinin ardından sahaya giren bir taraftarın İspanyol takımının kutlamalarına katılmaya çalışmasıyla başladı. Güvenlik ekibinden bir üye, sahaya giren bu kişiyi durdurmak isterken kayarak Morata'ya sert bir kayarak müdahalede bulundu.

Temas oldukça kötü görünüyordu ve Morata'nın bacağı çimlere takıldı. Takım arkadaşları kutlamalara devam ederken Morata sahada topallayarak dolaştı.

FİNALİ KAÇIRMA RİSKİ VAR

İspanya kaptanının Pazar günü oynanacak ve rakibinin İngiltere veya Hollanda olacağı finali kaçırabileceği endişeleri var. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente maç sonrası yaptığı açıklamada, "Yarına kadar bekleyeceğiz. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bacağı ağrıyordu ama iyi olmasını umuyoruz," dedi.

İspanya, Fransa'ya karşı 2-1'lik galibiyetle finale çıkarken, Lamine Yamal tarihe geçti. 22 metreden attığı harika golle İspanya'ya eşitliği getirdi ve bu gol, onu 16 yaş 362 günle Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü yaptı. Bu gol, önceki rekor sahibi Johan Vonlanthen'i geçti. Vonlanthen, Euro 2004'te İsviçre adına gol attığında 18 yaş 141 günlüktü.

LAMİNE YAMAL'IN PARLAMASINA YARDIMCI OLDU

Morata, turnuva öncesinde İspanya teknik direktörü Luis De La Fuente tarafından takım kaptanı yapıldı. Her zaman en skorer forvet olmasa da, fedakarlığı Lamine Yamal ve Nico Williams gibi oyuncuların parlamasına yardımcı oldu.