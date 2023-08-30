İspanya'da bir öpücük futbolun ötesinde bir krizi nasıl tetikledi?

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasındaki davranışları nedeniyle FIFA tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İspanyol kadın takımının ilk Dünya Kupası galibiyetinin ülke futbolu için tarihi ve neşeli bir an olması gerekiyordu. Ancak İspanya'nın finalde İngiltere'ye karşı zaferinin ardından kutlamalar sırasında yaşananlar daha ziyade bir krizler sarmalına dönüştü.

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) görevden uzaklaştırılan başkanı Luis Rubiales'in, 20 Ağustos'ta düzenlenen ödül töreni sırasında milli takım oyuncusu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesi futbolseverler arasında öfkeye neden oldu.

Ayrıca final maçında bitiş düdüğü çaldıktan sonra Rubiales'in VIP balkonunda kutlama amacıyla cinsel organlarını tutarken görüntülenmesi de tepkiye yol açtı.

Rubiales'in davranışları, futbol dünyasında sonuçları geniş kapsamlı ve öngörülemeyen bir krize yol açtı.

3 soruda yaşananları ve bundan sonra olabilecekleri anlamaya çalıştık.

1. Luis Rubiales ne yaptı?

46 yaşındaki Luis Rubiales, İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yendiği maçı Sydney'deki Avustralya Stadyumu'nun VIP balkonundan izledi.

Son düdüğü duyduğunda, İspanya Kraliçesi Letizia ve 16 yaşındaki kızı İnfanta Sofia'nın yanında duran Rubiales, kutlama amacıyla cinsel organlarını tutarken görüntülendi.

Daha sonra ödül takdim töreninde Rubiales, Meksika'nın Pachuca kulübünde forma giyen Hermoso'yu dudaklarından öptü.

Rubiales, iki eliyle oyuncunun başını tuttu ve dudaklarına bir öpücük kondurdu.

Olayın ardından Hermoso, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Rubiales'in davranışından hoşlanmadığını söyledi.

İlk başta Rubiales öpücük için özür diledi, ancak İspanya hükümeti bunun yeterli olmadığını söyledi ve istifasını istedi.

2. Luis Rubiales-Jenni Hermoso öpücüğü futbolun ötesinde bir krizi nasıl tetikledi?

24 Ağustos Perşembe günü FIFA, Rubiales hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Ertesi gün federasyon olağanüstü toplantı çağrısı yaptı ve istifa etmesi beklenen Rubiales kesinlikle istifa etmeyeceğini söyledi.

Rubiales, cinsel organını tuttuğu için özür diledi ancak öpücüğün "karşılıklı, coşkulu ve rızaya dayalı" olduğunu söyleyerek "sonuna kadar savaşacağını" belirtti.

Aynı gün Hermoso, öpücüğün rızaya dayalı olmadığını söyledi ve olaydan "hoşlanmadığını" yineledi.

İspanya hükümeti Rubiales’in görevden alınabilmesi için yasal işlemler başlattı.

İspanya Spor Bakanı, "bunun İspanyol futbolunun 'MeToo' anı olmasını istediğini" söyledi.

26 Ağustos Cumartesi günü FIFA, hakkında disiplin soruşturması tamamlanana dek Rubiales’in yetkilerini askıya aldığını açıkladı.

Hermoso'yu temsil eden FutPro sendikası da Cuma günü 81 futbolcunun imzaladığı bir bildiri yayımladı. Bildiride sporcular, Rubiales görevde kaldığı sürece İspanyol milli takımında oynamayacaklarını açıkladı.

Öte yandan RFEF, Hermoso'nun olayları aktarımı ve Rubiales hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "RFEF ve [başkanı], oyuncu adına biri tarafından veya oyuncunun kendisi tarafından yayılan yalanların her birini açıklığa kavuşturacak" denildi.

Futbol ve hukuk dünyasındaki çekişmelerin ötesinde, bu olay cinsiyetçilik etrafında çok daha geniş bir tartışmayı ateşledi ve sokaklarda gösterilere ve dünyanın birçok bölgesinden destek mesajlarına yol açtı.

İspanya Çalışma Bakan Yolanda Diaz, bu hafta yaptığı açıklamada, erkek şovenizminin ülkede "sistemik" bir şekilde işlediğini ve Rubiales'in dahil olduğu olayda en kötü halinin görüldüğünü söyledi.

Aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Diaz, ülkede genel olarak sosyal tutumların değişmesi ve cinsel taciz ve şiddet mağdurlarının daha iyi korunması çağrısında bulundu.

FutPro sendikasıyla yaptığı görüşmenin ardından Diaz, "Cuma günü İspanya toplumunun en kötü tarafını, ülkenin yapısal maçoluğunu gördük" dedi.

3. Luis Rubiales, annesi, FIFA ve İspanyol hükümeti: Bundan sonra ne olabilir?

Rubiales'e karşı yasal işlemlerin duyurulması ve FIFA'nın uzaklaştırma kararının ardından, hükümete bağlı olan ancak bağımsız hukuk uzmanlarından oluşan Spor İdare Mahkemesi üyelerinin ne yönde karar vereceği henüz bilinmiyor.

Eğer Rubiales'e karşı dava açmaya karar verirlerse bu onun diskalifiye edilmesine yol açabilir.

FIFA ayrıca Rubiales'e veya herhangi bir RFEF temsilcisine 33 yaşındaki Hermoso ile temasa geçmekten kaçınma talimatı verdi.

Rubials'in sağ kolu ve federasyon başkan yardımcısı Pedro Rocha Junco, Rubiales'e yönelik disiplin davası devam ederken RFEF'in başına getirildi.

RFEF yaptığı açıklamada, "Luis Rubiales, kendisini uygun makamlarda hukuka uygun olarak savunacağını belirterek, FIFA'ya tamamen güvendiğini ve bu şekilde kendisine gerçeği öne çıkarmak ve masumiyetini kanıtlamak için savunmasına başlama fırsatı verildiğini belirtti" ifadelerini kullanıldı.

FIFA'nın Rubiales'in uzaklaştırılacağı yönündeki açıklaması spor camiasında olumlu karşılandı.

Ancak bazıları, Rubiales'in başkan yardımcısı olduğu Avrupa futbolunun güçlü yönetim organı UEFA'nın "sessizliğini" sorguladı.

BBC spor analisti Simon Stone, "Rubiales, İspanya Futbol Federasyonu'ndaki görevinden alınsa bile, görev süresi 2027'de bitene kadar UEFA'nın yürütme komitesinde kalabilir" dedi ve şöyle devam etti:

"UEFA mevcut durum hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı ancak UEFA çalışanlarıyla görüşenler, bu kişilerin Rubiales'in istifa etmediğine inanamadığını aktarıyor."

UEFA, olayın bir FIFA etkinliğinde meydana gelmesi nedeniyle herhangi bir yorumda bulunmadığını söyledi.

Öte yandan İspanya kadın takımının teknik kadrosundan bazı oyuncular Cumartesi günü istifalarını açıklayarak teknik direktör Jorge Vilda'dan uzaklaşma kararı aldı.

Rubiales'in Cuma günü yaptığı konuşma sırasında övdüğü Vilda, geçtiğimiz günlerde RFEF başkanının "uygunsuz davranışından" yakındı.

Başlangıçta Rubiales'i destekleyen ve RFEF toplantısında onu alkışlayan Vilda, sosyal medyada çok eleştirildi.

Teknik direktör, FIFA'nın harekete geçmesinden sonra kendisini Rubiales'ten uzaklaştırmayı seçti.

Rubiales'in annesi Angeles Bejar ise açlık grevine başladı.

Bejar, “Hak etmediği halde oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor” diyerek kendisini Motril kasabasındaki bir kiliseye kapattı.

İspanyol Haber Ajansı EFE’ye konuşan Bejar, grevin "süresiz" olduğunu söyledi.

Bejar'ın akrabaları ve komşuları aileye destek olmak için Divina Pastora kilisesi önünde toplandı.

Ailenin sözcülüğünü yürüten kuzen Vanessa Ruiz ise “Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden çıkamıyoruz. Bizi serbest bırakmalarını ve Jenni için doğruyu söylemelerini istiyoruz. Bu adil değil” diye konuştu.

Kriz tartışmasız birçok açıdan İspanya'nın Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmanın sevincini ve başarısını gölgede bıraktı ve henüz bir sonuca varılacağına dair işaret yok.