İsmet Taşdemir: "Önemli bir eşikte kazandık, hâlâ oynanmamış 7 maç var"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli bir eşikte kazandığımız için çok mutluyum. Ama daha oynanmamış 7 maçımız var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Çok güzel maç, önemli bir günde denk geldi. Çok heyecanlıydım. Özellikle taraftarımız inanılmaz bir atmosfer hazırladılar. Bu atmosfer karşısında oyuncularım ilk 10-15 dakika bocalasa da gol kendilerine getirdi. Golden sonra her saniye üzerine koyarak oynadılar. Kazandığımız için çok mutluyum. Önemli bir eşikte, önemli bir maçtı. Hem derbi olması hem de puan tablosu açısından önemliydi. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tek çekincem oyundan kopmaktı"

Karşılaşmada tek çekincesinin oyundan kopmak olduğunu belirten İsmet Taşdemir basın mensuplarının soruları üzerine, "Tek çekindiğim nokta oyundan kopmaktı. Ama oyuncularımız kopmayıp oyunda kaldılar. Sağlık ekibimiz de 2 haftada Caner ve Rivas'ı döndürdüler. Mendes'i maça yetiştirdiler. Rivas'ın ufak tefek ağrıları vardı ama doktorun raporunda ciddi sıkıntı olmadığını gördük. Ufak bir risk aldık. Rivas, Caner ve Mendes'i maça yetiştirdikleri için sağlık ekibimize teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

"5 beraberliği kayıp değil, kazanılmış 5 puan olarak görüyorum"

Üst üste maçlardan dolayı çok fazla çalışamadıklarını söyleyen Taşdemir, "Pazar-Çarşamba-cumartesi fikstürler olduğu zaman çalışma imkanı olmuyor. Bununla beraber sakat ve cezalılar eklenince ister istemez sıkıntı yaşadık. Herkesin kayıp gördüğü 5 beraberliği kazanılmış puan olarak görüyorum. Her maçımız pazartesiye denk geldi, kazanamasak da kaybetmeyelim prensibini uyguladık. Bunların hepsini bir arada yaşadık. O 5 puanı kazandığımız puanlar olarak görüyorum. Yenilmeden gitmek ki yenilmek moral bozuyor, avantaj. Bizim takımımız gerçekten çok iyi bir takım. Çok eksik yakalanmazsak sakatlıklarla alakalı kalan 7 maçı da kazanacak güce sahibiz. Böyle bir gücümüz var. Kullanabilirsek ne ala" diye konuştu.

"Daha oynanmamış 7 maç var"

Son olarak şehirde şampiyon olunmuş, iş bitmiş gibi bir hava olduğunu kaydeden ancak sürecin bitmediğinin altını çizen Taşdemir, "Oynanmamış 7 maç var. Her şey bitmiş değil. Malatya maçını çıkarsak 6 önemli maçımız var. Bandırma da bunlardan bir tanesi. Son dönemlerde çıkış yakaladılar, toparlandılar. Tecrübeli bir takım. Özellikle de tecrübesini çok iyi konuşturan oyuncuları var. Zor olacak. Hiçbir maç kolay değil. Avantajımız var ve ayaklarımızı yere sağlam basıp hedefimize ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ