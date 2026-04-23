İsmet Taşdemir: Doğru yapılanmayla iyi bir takım yaratmak istiyoruz

ÖZBELSAN Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Yönetimimizle konuşacağız. İnşallah doğru yapılanmayla, doğru çalışmayla, buna karşılık veren iyi bir takım yaratmak istiyoruz" dedi.

Sivasspor, 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Pazar günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Sevgi Evleri'nden gelen çocuklar, takımı ziyaret etti. Sivasspor Başkanı Burak Özçoban ve teknik direktör İsmet Taşdemir çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, " Ligin sonu geldi. Geldiğimiz günden beri arkadaşlarımızla hep beraber şehrimize, camiamıza yaşatmak istedik. Bulunduğumuz konum sıkıntılıydı. Dolayısıyla çok uğraştık. Play-offun kıyısına kadar geldik ama maalesef başaramadık. Bu seneyi kalan iki maçımızla beraber inşallah bitireceğiz. Ama hep söylüyorum önemli olan vazgeçmemek. Ara ara bu düşüşler olacaktır. Bu sene bir düşüş olarak görüyorum ben. İnşallah önümüzdeki sene doğru yapılanmayla, doğru çalışmayla, karşılık veren bir takım yaratmak istiyoruz. İki tane zor maçımız kaldı. Çok oyuncu eksiğimiz var. Onlara rağmen elimizden geldiği şekilde camiamızı temsil edip, iki maçı bitirmeye çalışacağız" dedi.

İKİ OYUNCU AYRILDI

Avramovski ve Ally Male'nin takımdan ayrıldığını, Manaj, Okan ve Emirhan'ın sakatlıkları bulunduğunu belirten Taşdemir, "Dolayısıyla 16-17 kişilik ekiple, gençlerimizle beraber mücadele vermeye çalışıyoruz. Öyle bitireceğiz. Belki son maçta gençlerimizi de görürüz. Bu zamana kadar fazla forma şansı veremediğimiz arkadaşlarımıza forma veririz ve inşallah onları da değerlendirirler" diye konuştu.

Yönetim kurulu ile henüz görüşmediklerini belirten Taşdemir, "Yönetim de tabii önce kendi içerisinde neler yapabileceğini bir konuşacak. Daha sonra biz de konuşacağız. Fikirlerimizi ortaya koyacağız. İnşallah Sivasspor camiası için önümüzdeki sene için en doğru kararlar bu görüşmelerden sonra çıkacak" ifadelerini kullandı.

'ZORLUKLARLA UĞRAŞTIK'

İçerideki sezonun son maçı için taraftara çağrı yapan Taşdemir, "Bu sene çok üzdük onları. Evet biz de sonradan dahil olduk. Gerçekten özellikle iç sahada hiç alışık olmadığımız kadar çok mağlubiyet aldık. Dolayısıyla bu sene onları üzdük ama şu son maç beraber olalım. Sezonu; kırmadan, dökmeden beraber bitirelim. Oyuncularımız inanın bana ellerinden gelen bütün mücadeleyi verdiler, sezon başından beri. Yettiler, yetemediler ayrı konu ama ellerinden gelen bütün mücadeleyi verdiler. Uğraştıkları zorlukları biz biliyoruz. Hep beraber zorluklarla da uğraştık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı