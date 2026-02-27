Haberler

İşitme Engelliler Erkek Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek olan 7. Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Çekya, İsviçre ve Norveç ile mücadele edecek.

İşitme Engelliler Erkek Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek 7. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 9-22 Mart tarihlerinde Hırvatistan'nın Porec kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Avrupa Futsal Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 16 ülkeden 4'er takım karşılaşacak.

Türkiye, C Grubu'nda Çekya, İsviçre ve Norveç ile müsabakaya çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı