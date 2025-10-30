Haberler

İşitme Engelli Milli Yüzücüler Tokyo'da Madalya İçin Mücadele Edecek

İşitme Engelli Milli Yüzücüler Tokyo'da Madalya İçin Mücadele Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) madalya hedefliyor. İdil ve Irmak, yoğun bir hazırlık dönemi geçirerek ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyorlar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün işitme engelli milli yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) madalya kazanmak için mücadele edecek.

Küçük yaşta annesiyle yüzmeye adım atan İdil Bengisu Tunçbilek (14), 7 yaşından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda sevdiği sporu sürdürdü.

Günlük hayatında işitme cihazı kullanarak iletişim kuran İdil Bengisu, Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la tanışmasının ardından yurt içinde çeşitli organizasyonlarda boy gösterdi.

Havuzda iyi derecelere imza atan İdil Bengisu, bu yıl yapılan milli takım seçmelerinde olimpiyat barajını geçerek Tokyo'da düzenlenecek Deaflympics 2025'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İşitme engelli yüzücü Irmak Çetinkaya da İdil Bengisu Tunçbilek gibi ilk kez ay-yıldızlı mayoyla Tokyo'da madalya kazanmak için kulaç atacak.

Sekiz yaşındayken "spor olsun" diye yüzmeye başlayan lise 2'nci sınıf öğrencisi Irmak, 2 yıl önce ailesiyle birlikte Kars'tan Eskişehir'e taşındı. Yüzme müsabakalarında tanıştığı antrenörü Mehmet Bayrak ile bir yıldır çalışan Irmak, ulusal organizasyonlardaki dereceleriyle milli sporcu olma hakkı elde etti.

İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Tokyo'daki oyunlar öncesi hazırlık süreci kapsamında Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 12 günlük kampta yer aldı. Doğuştan işitme engelli olan iki yüzücü de Japonya'daki oyunlar öncesi son hazırlıklarını Eskişehir'de antrenör Bayrak'ın öncülüğünde madalya hedefiyle sürdürüyor.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi İdil Bengisu Tunçbilek, AA muhabirine, Tokyo'daki organizasyonda başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi.

Hazırlık sürecinde zaman zaman yorulduğunu kaydeden İdil Bengisu, "Altın madalya kazanmak çok mutlu olacağım bir şey olacak. İlk kez milli sporcu olarak yarışacağım. Altın madalya kazanabilirim. Ancak başaramasam da yine de çok mutlu olacağım. Çok heyecanlıyım. Bu yaşta benim için çok büyük bir fırsat." diye konuştu.

İdil Bengisu, günde çift antrenmanla haftada 8 saat çalıştıklarını dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonuna ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür eden İdil Bengisu, "Hedefim altın madalya kazanmak. Kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı okumak, ülkemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki milli sporcu Irmak Çetinkaya ise oyunlara hazırlanırken yorulduklarını fakat heyecanlı olduklarını kaydetti.

Antrenmanlarda elinden geleni yaptığını dile getiren Irmak, şöyle konuştu:

"İnşallah madalya kazanmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu yaşımda milli formayı giymek benim için gurur verici. Bundan sonra da kendimi geliştirip sonuna kadar mücadele etmek istiyorum. Bana emek ve katkı sunan ailem başta olmak üzere antrenörlerime ve federasyonumuza teşekkür etmek istiyorum."

"Sporcularımın finallerde yüzmelerini hedefliyoruz"

Antrenör Mehmet Bayrak, her iki sporcusunun Tokyo'daki organizasyona katılmalarından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Oyunlarda yüzme yarışlarının 20-28 Kasım'da yapılacağını söyleyen Bayrak, şunları kaydetti:

"İdil orada toplamda 7 yarışa girecek. Bu yaşta böyle bir tecrübe edinecek olması beni heyecanlandırıyor. Aynı bağlamda Irmak da 5 yarışa girecek. Sporcularımın hepsinin finallerde yüzmelerini hedefliyoruz. Bu yaşta tabii ki orada kürsü görmek önemli bir başarı olacaktır. Dünyanın en büyük organizasyonu, benim sporcularım çok iyiler. Orada en iyilerle yarışacaklar. Orada kendilerinin bu yaşta dünya sıralamalarında nerede olduklarını görecekler. İlk yarışları olacağı için aslında onlar kadar heyecanlıyım."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.