İşitme engelli grekoromen milli takımı, Ermenistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10 altın, 12 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı.

Ermenistan'ın Tsaghkadzor şehrindeki spor kompleksinde 25 Kasım'da başlayan İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Türkiye, 17 ve 20 yaş altı ile büyükler kategorisinde katıldığı şampiyonadan grekoromen stilde rekor madalya ile dönüyor.

Organizasyonda serbest stil müsabakaları yarın başlayacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Dursun Gözel, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede "Üst düzey bir başarı. Ermenistan'dan grekoromen milli takımımız 10 altın madalyayla dönüyor. En önemlisi de 8 güreşçimiz bu şampiyonada devlet sporcusu olmaya hak kazandı." dedi.

2026 Avrupa'da hedeflerine şimdiden ulaştıklarını aktaran Gözel, "Serbest ve grekoromen kategorilerinde ilk defa 16 sporcumuz Avrupa'ya güreşmeye geldi. Bu sporcularımızın Avrupa'da ilk kez güreşmelerine rağmen grekoromeni 17 ve 20 yaş altı ve büyüklerde 10 altın, 12 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 29 madalyayla tamamladık." diye konuştu.

Devlet sporcusu ünvanına ilişkin bilgiler veren Gözel, "Devlet sporcusu olmak, bunu daha önce Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya 2007 yılında AK Parti Sivas milletvekiliyken "Devlet sporcusu nasıl olunabilir? İşte devlet sanatçımız var ama devlet sporculuğumuz nasıl olacak" demişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile böyle bir kanun çıkararak Avrupa'da büyükler kategorisinde ve dünyada ve olimpiyatlarda ilk 3 derece yapan sporcularımız en azından devlet garantisi altında ve ömür boyu maaş alacak şekilde bir devlet sporculuk yasası hayata geçirildi. Şu anda kendim de dahil bu yasadan faydalanıyorum ve maaş alıyorum. Buradaki çocuklarımız da bu şampiyonada devlet sporcusu oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2027 Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Gözel, şunları kaydetti:

"Ankara'da dünya şampiyonasını en iyi şekilde yapacağız. Ankara'da kadın milli güreşçilerimiz de mücadele edecek. İnşallah çok sayıda dünya şampiyonluğu alacağız.Yarın serbest güreş müsabakaları başlayacak. Allah'ın izniyle çok sayıda altın madalya gelecek, 30 madalya daha kazanabilirsek ne mutlu bize. Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nı 50-60 madalyayla inşallah kapatacağız. Milli takımlarımız Ermenistan'da tarih yazdı, yine yazmaya devam edecek."

Organizasyon 1 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA