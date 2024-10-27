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İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyordu
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, ilk 45 dakikaya İrfan Can Kahveci'nin akrobatik vuruşu damga vurdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken İrfan Can akrobatik vuruşu gündem oldu.

İRFAN CAN'DAN AKROBATİK VURUŞ

Youssef En-Neysri'nin 15. dakikada attığı golde ortayı yapan isim olan İrfan Can, bu golden yalnızca 4 dakikada sonra takımının ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. Milli futbolcu, Maximin'in sol kanattan açtığı ortaya akrobatik bir vuruş yaptı. Yıldız, ismin harika yükselerek vurduğu volenin filelere gitmesine konuk takımın kalecisi Sousa izin vermedi.

İşte o İrfan Can'ıno şutu;

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyorduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyorduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyorduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyorduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İrfan Can Kahveci, az kalsın yılın golünü atıyorduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

LİGDE İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Geçen sene kariyer sezonunu geçiren İrfan Can, Jose Mourinho'nun gelişiyle yedek kulübesine çekilmişti. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, Mourinho'nun sistem değişikliği sonrası bu sezon ilk haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Bodrum FK maçıyla ligde ikinci kez ilk 11'de şans buldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Bodrum Futbol Spor

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Yorumlar (2)

S y:

O GOL ATILDI......OSİMENNNNNNN DESEK

20
5
yanıtYanıtla
Ahmet Melih ALEMDAR:

Yılın golü olacakmış:)

3
0
yanıtYanıtla
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