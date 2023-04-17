Inter'de veda zamanı! Lukaku sezon sonunda İngiliz devine geri dönüyor

Inter, Chelsea'den kiraladığı Romelu Lukaku ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Önceki döneminde Inter'e şampiyonluğu getiren performansının çok uzağında kalan Belçikalı yıldız, 2023/2024 sezonunda Premier Lig'e geri dönecek.

İtalya Serie A'da 30 maç sonunda 5. sırada yer alan Inter'de akıbeti merak edilen Romelu Lukaku için son karar verildi.

CHELSEA'YE GERİ DÖNÜYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, önceki döneminde Inter'e şampiyonluğu getiren performansının çok uzağında kalan Romelu Lukaku, sezon sonunda İtalyan devine veda edecek. Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı yıldız ile yolları ayırma kararı aldı.

LUKAKU'NUN KARNESİ

Romelu Lukaku bu sezon Inter formasıyla 24 maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.