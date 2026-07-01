Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stat: Atlanta

Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (Ürdün)

İngiltere : Pickford, Konsa, O'Reilly, Guehi, Spence (Dk. 70 Eze), Rice (Dk. 90 Stones), Anderson, Bellingham, Kane, Rashford (Dk. 61 Gordon), Madueke (Dk. 61 Saka)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti : Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 89 Joris Kayembe), Mukau (Dk. 76 Edo Kayembe), Mbuku (Dk. 64 Elia), Moutoussamy (Dk. 89 Mayele), Sadiki, Cipenga (Dk. 76 Bongonda), Wissa

Goller: Dk. 7 Cipenga ( Demokratik Kongo Cumhuriyeti ), Dk. 75 ve 86 Kane ( İngiltere )

Sarı kartlar: Dk. 19 Bellingham ( İngiltere ), Dk. 27 Sadiki ( Demokratik Kongo Cumhuriyeti )

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenen İngiltere, son 16 turuna yükseldi.

Atlanta Stadı'nda oynanan son 32 turu maçında, sadece 1966'da ev sahipliği yaptığı turnuvada şampiyonluk yaşayan ve ABD'de 60 yıllık hasretine son vermek isteyen İngiltere ile Dünya Kupası'na ilk kez katıldığı 1974'ten sonra yeniden dönen Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Bu maç öncesinde grup müsabakalarının ardından İngiltere'de Kane'in ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Wissa'nın 3'er golü bulunuyordu.

Maçın ilk anları orta saha mücadelesi şeklinde geçerken 7. dakikada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-0 öne geçti. Mbemba'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cipenga, sağ ayağıyla sert vurdu ve yerden giden top yakın köşeden filelerle buluştu.

29. dakikada İngiltere gole yaklaşırken sağ kanattan kullanılan serbest atışta Rice, sağ ayağıyla orta yaptı ve ön direkte Konsa'ya çarpan top yandan az farkla auta çıktı.

30. dakikada İngiltere bir fırsattan daha yararlanamadı. Rice'ın ortasına ceza sahası çaprazında bulunan Bellingham'ın kafa vuruşunda, kaleci Mpasi topu çıkardı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, devreye 1-0 önde girdi.

53. dakikada İngiltere gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bellingham, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Mpasi'nin çıkardığı meşin yuvarlağı çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.

İngiliz taraftarlar, su molasında "Take Me Home, Country Roads" şarkısıyla coşarken futbolcular da yenik durumdayken taraftarından aldığı artan destekle moladan sonra Kane ile golleri buldu.

75. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gordon, sağ ayağıyla ortaladı ve penaltı noktası sağında bulunan Kane, meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Top, kaleci Mbasi'nin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

86. dakikada İngiltere 2-1 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham, vuruşunu yaptı ve kaleci topu çıkardı. Dönen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Kane, ceza alanına girip sağ çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu ve meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu.

Maçta başka gol olmayınca İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna adını yazdırdı.

İngiltere, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Kane, 5 gole ulaştı

İngiliz yıldız futbolcu Harry Kane, maçta 2 gol atarak turnuvada 5 gole ulaştı.

Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunan Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'yi gol krallığı yarışında takip etti.

Demokratik Kongo'nun ikonik taraftarı, İngiltere maçında tribünde yer alamadı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi tribünde durmasıyla tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynadığı son 32 turu maçı öncesi vize engeline takıldı.

Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamadı.

Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.

Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.