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İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon

Kahramanmaraş'ta 28 farklı ilden 162 sporcunun katıldığı MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışlarında 5 kilometrelik parkurda İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) sporcusu Aydan Güleç kategorisinde 1'inci oldu.

Kahramanmaraş'ta 28 farklı ilden 162 sporcunun katıldığı MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışlarında 5 kilometrelik parkurda İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) sporcusu Aydan Güleç kategorisinde 1'inci oldu.

UCI (Dünya Bisiklet Birliği) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan Uluslararası Kahramanmaraş MTB CUP Yarışı hafta sonu gerçekleştirildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışları, Kapıçam Tabiat Parkı'nda 5 kilometre uzunluğundaki parkurda yapıldı. 28 farklı ilden gelen 162 sporcunun yer aldığı yarışlarda, sporcular kürsüde yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

U15 Kızlar ve Erkekler, U17 Kızlar ve Erkekler, Büyükler, Gençler, Master 35 ve Master 45 kategorilerinde yapılan yarışların Genç Bayanlar kategorisinde mücadele eden İnegöl Belediyesi DOSTUM sporcusu Aydan Güleç, kategorisinde 1'inci olarak büyük bir başarıya imza attı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İnegöl Belediyesi Kahramanmaraş Spor Haberler

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