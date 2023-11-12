İlk yarıya damga vurdu! Adana Demirspor'un kalecisinden Fenerbahçe'ye geçit yok
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısına ev sahibi takımın kalecisi Ertaç damga vurdu. Başarılı eldiven üst üste yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçeli oyunculara gol şansı vermedi.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısına ev sahibi ekibin kalecisi damga vurdu.
ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR
Fenerbahçe'nin maça baskılı başladığı anlarda kalesinde devleşen Ertaç Özbir, üst üste kurtarışlara imza atarak konuk takıma gol izni vermedi.
DZEKO, SZYMANSKI VE TADIC'E GEÇİT VERMEDİ
Başarılı eldiven Fenerbahçe'nin en golcü isimlerinden Edin Dzseko, Szymanski ve Tadic'e şans tanımadı.
Kaynak: Haberler.com / Spor