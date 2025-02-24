Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları kızdıracak paylaşımlara imza attı.

"GEÇMİŞİ TEKRARLAYALIM"

Geçen sezon Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yendikleri karşılaşmadan bir fotoğrafını paylaşan Oosterwolde, "Geçmişi tekrarlayalım" notunu düştü. Hollandalı futbolcu, daha sonra Icardi ile girdiği ikili mücadelede Arjantinli yıldızın yerde olduğu bir fotoğrafı da paylaştı.

İşte Oosterwolde'nin paylaştığı fotoğraflar;