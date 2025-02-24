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Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım

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Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan ayden Oosterwolde, Galatasaray derbisi öncesinde sarı-kırmızılıları kızdıracak paylaşımlar yaptı. Geçen sezon RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları maçtan bir fotoğraf paylaşıp "Geçmişi tekrarlayalım" notunu düşen Oostwerwolde, ardından Mauro Icardi'nin de yer aldığı bir paylaşım daha yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları kızdıracak paylaşımlara imza attı.

"GEÇMİŞİ TEKRARLAYALIM"

Geçen sezon Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yendikleri karşılaşmadan bir fotoğrafını paylaşan Oosterwolde, "Geçmişi tekrarlayalım" notunu düştü. Hollandalı futbolcu, daha sonra Icardi ile girdiği ikili mücadelede Arjantinli yıldızın yerde olduğu bir fotoğrafı da paylaştı.

İşte Oosterwolde'nin paylaştığı fotoğraflar;

Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım

Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım

Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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