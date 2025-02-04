İbrahim Hatipoğlu: Hakem Hataları ve Transfer Çalışmaları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası hakem kararlarına değinerek, "Dün rakibimiz Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı bugün de burada Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler" dedi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu geçen maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, hakem kararları, transfer çalışmaları ve takımla ilgili soruları yanıtladı. Hatipoğlu, "Dün rakibimiz Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı bugün burada da Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler" dedi.

"Umarım en kısa sürede bu hakem hataları ortadan kalkar"

Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Hatipoğlu, "Bugün zor bir deplasmana geldik. 1-0 kazandık. Hem kendi takımımızı hem Gaziantep FK'yı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı da kutluyorum. Bizim için Antep deplasmanları hep zordu. Bugün de böyle bir zor deplasmanı başarıyla tamamladık. Yolumuza devam ediyoruz. 6 puanlık fark devam ediyor. Dün rakibimizi Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı bugün burada da Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler. Maçta çeşitli hakem hataları vardı. Bize göre iki tane ikinci sarı karttan kırmızı kartlık bir pozisyon vardı. Bugün dünkü kadar fahiş bir hakem hatası olmadı ama bu maçta da kendi içinde önemli hakem hatalarının yaşandığını gördük. Umarım en kısa sürede bu hakem hatalar ortadan kalkar, adil bir ortamda. Adaletli bir ortamda rekabet ederiz" dedi.

"Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferleri gerçekleştirmek için omuz omuza mücadele ediyoruz"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferleri gerçekleştirmek için omuz omuza mücadele ettiklerini söyleyen Hatipoğlu, "Şimdi öncelikle transferi sorduğunuz için söyleyeyim, 3 tane başkan vekili olarak bugün huzurlarınızdayız. Maruf bey, Abdullah bey ve ben; futbolda Galatasaray'ın başarılı olması için Dursun Özbek başkanımızın önderliğinde birlikte çaba gösteriyoruz. Gereken transferleri vaktinde yetiştirmek için, Galatasaray'ın şartlarına uygun halde bu transferleri yapabilmek için hepimiz birlikte görev bölümü yaparak bu işi sonlandırmak istedik. Bugün iki tane yeni transferimiz sahadaydı. Hatta Ahmet'in golüyle kazandık. Morata, 24 saat olmadan sahaya çıkmış ender oyunculardan biriydi bugün. Biz, Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferleri gerçekleştirmek için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bizim cami olarak birlik beraberlik içerisinde, Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde mücadelemizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene zor bir sene. 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Bizim için önemli olan birlik beraberlik içerisinde takımımızı daha güçlü hale getirmek ve bu yarışın sonunda 25. şampiyonluğa ulaşmak" ifadelerini kullandı.

"Bizim aramızda hiçbir zaman bir sorun olmadı"

Galatasaray'da yöneticilerin arasında sorun olduğu ve takımın içinde huzursuzluk olduğuna dair iddialara yanıt veren Hatipoğlu, "Şimdi insanların nereden baktıklarıyla alakalı. Biz birlik içerisinde, görev bölümü içerisinde işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizim aramızda hiçbir zaman bir sorun olmadı. Basına yansıdığı gibi onun şunun değil, Galatasaray'ın transferleri oldu. Şunun altını çizmek istiyorum; transferleri kişiler değil, Galatasaray ismi yaptı. Başkanımız var, yönetim kurulumumuz var, teknik direktörümüz var, hedeflerimiz var, belirlediğimiz oyuncular var. Biz Galatasaray adına elimizden geldiği kadar verilen görevleri yerine getirmek için çabalıyoruz. Tekrar ediyorum, transferleri insanlar, kişiler değil, Galatasaray kulübü ve ismi yapıyor. Bunun altını çizmek lazım" şeklinde konuştu.

"Yabancı orta hakem talebimiz bugüne kadar olmadı"

Yabancı orta hakem taleplerinin olmadığını da söyleyen Hatipoğlu, "Bizim talebimiz çok net. Biz yabancı orta hakem talebimiz bugüne kadar olmadı ama yabancı VAR ile ilgili bir talebimiz oldu. Buradaki kriter dün de bahsetmiştik. Biz iyi hakemden yanayız. Yabancıdır, hepsi iyidir, hepsi adaletlidir diye açıklama yapmak, bunları böyle yabancı olunca sorun yokmuş gibi algılamak çok doğru değil. Biz yabancı da olsa, yerli de olsa iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için bazı kriterlerin konması gerektiği, standartları yüksek hakemlerin Türkiye'de görev alması gerektiğini altını çiziyoruz. İyi bir ligimiz var. Takımlarımız her geçen gün önemli oyuncular katıyor. Dünyada bu ligin izlenirliği artıyor. Gönül ister ki bu lig hakemiyle, organizasyonuyla, tüm takımlarıyla hep iyilerin var olduğu bir lig olsun ve dünyada da takip edilen bir lig statüsünde her gün bir basamak daha yukarıya çıksın" diye konuştu. - GAZİANTEP