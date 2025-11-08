Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

IANIS HAGİ'DEN İNANILMAZ GOL

Karşılaşmaya Galatasaray efsanesi Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin ceza alanı dışından attığı harika gol damga vurdu. Maçın 73. dakikasında Maestro'nun pasında ceza yayınının hemen gerisinde topla buluşan Hagi, kaleyi karşısında görür görmez çok sert bir vuruş yaptı. Sağ üst köşeye giden top kaleci Andre Onana'nın bakışları arasında filelerle buluştu. Bu golün ardından Alanyasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

İşte Ianis Hagi'nin attığı o gol;

Görüntü: beIN Sports

