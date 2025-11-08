Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol
Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Corendon Alanyaspor'da Galatasaray efsanesi Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin ceza alanı dışından yaptığı harika vuruş Andre Onana'nın bakışları arasında ağlarla buluştu.
- Ianis Hagi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçta ceza sahası dışından gol attı.
- Ianis Hagi'nin golü maçın 73. dakikasında sağ üst köşeye giden sert bir vuruşla gerçekleşti.
- Ianis Hagi, Galatasaray efsanesi Gheorge Hagi'nin oğludur.
Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
IANIS HAGİ'DEN İNANILMAZ GOL
Karşılaşmaya Galatasaray efsanesi Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin ceza alanı dışından attığı harika gol damga vurdu. Maçın 73. dakikasında Maestro'nun pasında ceza yayınının hemen gerisinde topla buluşan Hagi, kaleyi karşısında görür görmez çok sert bir vuruş yaptı. Sağ üst köşeye giden top kaleci Andre Onana'nın bakışları arasında filelerle buluştu. Bu golün ardından Alanyasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
İşte Ianis Hagi'nin attığı o gol;