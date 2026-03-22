Haberler

Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, Güney Kore basınına açıklamalarda bulundu. Gol hedefi hakkında konuşan yıldız isim, ''15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" dedi.

  • Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, 15 milyon euro karşılığında transfer edildi.
  • Hyeon-gyu Oh, 15 gol atarsa kendisine saat alınacağını belirtti.
  • Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş ile çıktığı 8 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basını JTBC'ye açıklamalarda bulundu.

'İLK ANDA ÇOK ŞAŞIRDIM'

Süper Lig'i değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı" dedi.

'15 GOL ATARSAM SAAT ALACAKLAR'

Gol hedefi hakkında ilk kez açıklama yapan Hyeon-gyu Oh, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENCE BU HAYATIMIN GOLÜ"

Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta attığı röveşata golü hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" sözlerini sarf etti.

8 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Beşiktaş ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Oh Hyeon-gyu, çıktığı 8 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum

Gana Cumhurbaşkanı: Ondan nefret ediyorum ve hiçbir iyilik dilemiyorum
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu