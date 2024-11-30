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Hüseyin Yücel: 'Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir'

Hüseyin Yücel: 'Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir'
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Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş Kulübü başkanlığına geçti. Yönetim olarak kulüp için çalışmalara devam edeceklerini belirten Yücel, Beşiktaş'ın geleceği için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna geçen Hüseyin Yücel, camianın maddi ve manevi yükümlülükleri için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir" dedi.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Görevi devraldıklarını yineleyen Hüseyin Yücel, "Başkanımız Hasan Arat'ın beklenmedik ve bizleri üzen istifasının ardından görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik. İlk icraatımız hocamız Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmak oldu. Kendisi çok kariyerli bir hoca. Ancak hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenememesi bizi bu kararı almaya itti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Futbol A Takımımızı vekaleten hocamız Serdar Topraktepe'ye emanet ediyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kulübümüzü geleceğe alnımız ak bir şekilde taşıyacağız"

Başkan Hüseyin Yücel açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Yaşadığımız bu süreçle ilgili elbette söylenecek çok söz vardır. Ancak an itibarıyla herkes kendisine gelmelidir. Zira söz konusu, kişiler değil, şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir. Camiamız müsterih olsun. Yönetim kurulumuz görevinin başındadır. İstifa edip gitmek en kolay seçenek olacaktı. Beşiktaş'ın maddi ve manevi yükümlülükleri vardır. Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü geleceğe alnımız ak bir şekilde taşıyacağız. Mali kongredeki konuşmamda da söylediğim gibi benim Beşiktaş'a canım feda. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kaybedilmiş hiçbir şey yoktur. Tüm branşlardaki takımlarımıza inancımız tamdır. Bundan sonra konuşulması gereken sadece Beşiktaş'tır. Aksi, hepimizin kutsalı olan kulübümüze zarar verecektir. Kulübümüzdeki tüm yapılar çalışmalarına daha organize ve başarılı şekilde devam edecektir. Beşiktaş kişiler üstüdür. Bizler bir gün gideceğiz. Ancak camia ve taraftar her zaman burada olacaktır. Beşiktaş maalesef içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hak etmiyor. Bizler sadece elimizi değil tüm benliğimizi taşın altına koyduk. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan ricamız bizlere destek olmaları ve Beşiktaş'ımızı hak ettiği yere taşırken yanımızda durmalarıdır. Kişisel tartışmaların Beşiktaş'a hiçbir faydası olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş. Sadece Beşiktaş." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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