Hüseyin Yücel: "Camiada birlik ve beraberlik ruhunu yakalamamız gerekiyor"

Çanakkale'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, "Seçildiğimiz takdirde ilk işlerimden biri önce taraftarla, futbol takımını barıştırmak, helalleştirmek olacak. Daha sonra da bir masa etrafına eski başkanlarımızı toplayıp, camiaya birlik ve beraberlik mesajı vermek" dedi. Başkan Yücel, yönetim kurulu listesinde de eski yönetimden sadece 2 kişinin olacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Çanakkale'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Çift adaylı bir seçime gideceklerini belirten Yücel, kazananın Beşiktaş'ın olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

"Bizlerin yoğurt yiyişleri çok farklı"

Beşiktaş'ın vizyonunun oylanacağı bir seçim yaşanacağına dikkat çeken Yücel, "Serdar Adalı'ya da teşekkür ediyorum. Çünkü o da mayıs ayını bekleyebilirdi ama beklemedi. 'Ben de buradayım', 'elimi taşın altına koyuyorum' dedi ve çift adaylı bir seçime gidiyoruz. İnşallah hayırlısı neyse o olur, inşallah 29'u akşamı kazanan Beşiktaş'ımız olur. Çok kritik, Beşiktaş'ın vizyonunun oylanacağı bir seçime gidiyoruz. Sadece Hüseyin Yücel, Serdal Adalı mevzu değil, burada Hüseyin Yücel vizyonu ve Serdal Adalı vizyonunu oylayacaksınız. Ben bir adayın, diğer adaya göre vizyonu daha iyidir anlamında söylemiyorum ama kendisi de zaten ifade etti, bizlerin yoğurt yiyişleri hakikaten çok farklı. O yüzden muhakkak seçime katılım sağlamanızı, Beşiktaş'ın geleceğini tayin etme açısından çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Bankalar Birliği projesinden kesinlikle çıkmalıyız"

Projelerinden de bahseden Başkan Yücel, "Öncelikle Beşiktaş'ın mali yapısını sürdürülebilir hale getireceğiz. Bununla alakalı iki tane temel projemiz var. Birincisi 'Super APP', zaten lansmanını yaptık. Buraya önümüzdeki aylarda çok ciddi fonlar alacağız, çok ciddi ortaklıklar sağlayacağız. Diğer ikinci projem birazcık daha orta ve uzun vadeli olan Akatlar projesi. Beşiktaş basketbolu her yerde oynayabilir, her salonda oynayabilir. Ama bu kıymetli araziyi değerlendirip, Beşiktaş'ımıza mali anlamda güç katmamız gerekiyor. Buradan da 300 milyon Dolar gibi bir rakam Beşiktaş'ımıza gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Böyle olduğu takdirde Beşiktaş'ın çok ciddi sorunları da ortadan kalkmış olacak. Yani Beşiktaş bir anlamda kurtulmuş olacaktır. Diğer taraftan Beşiktaş'ımızın belini büken en büyük problem şu an Bankalar Birliği. Bankalar Birliği'nden çıkmamız elzem. Her ne kadar Serdal Adalı; 100 milyon Euro borç artırdılar dese de bu 100 milyon Euro borcun artışının sebebi, 50 milyon Euro'su faiz ödemesidir. 20 milyon Euro da geçmiş vergi borçlarından kaynaklanan borçların ödemesidir. Yani 70 milyon Euro kim seçilirse seçilsin, önümüzdeki sene de yine belinde, sırtında kambur olacaktır. O yüzden bu Bankalar Birliği projesinden kesinlikle çıkmalıyız. Beşiktaş'ın şu an en fazla ihtiyacı olduğu şey; birlik ve beraberlik. Maalesef Süleyman Seba da dahil olmak üzere belki buna, her başkanımızın gidişinde çok kötü yuhalamalar oldu. Çok kötü gönderdik başkanlarımızı. En son Ahmet Nur Çebi genel kurul salonunda yuhalayarak karşılandı. Polis eskortu, polis koruması eşliğinde salonu terk etmek zorunda kaldı. Bunlar hiç Beşiktaş'ımızın ilke ve duruşuna yakışmayan davranışlar. Seçildiğimiz takdirde de, ilk işlerimden biri önce taraftarla, futbol takımını barıştırmak, helalleştirmek. Daha sonra da bir masa etrafına eski başkanlarımızı toplayıp, camiaya birlik ve beraberlik mesajı vermek. Çünkü son 1 aydır hakikaten sportif anlamı bir tarafa koyuyorum ama insanlar kendi aralarındaki problemleri çok ciddi şekilde kişiselleştirdiler. Bir gün biri çıktı konuştu, Beşiktaş'ın yatak odasını herkesin önünde anlattı. Diğer gün, diğer bir arkadaşımız çıktı ona cevap verdi. Başka bir gün yine başka bir arkadaşımız çıktı. Önümüzdeki günlerde Hasan Arat'ın televizyonlara çıkıp yine bir şeyler açıklayacağını duyuyoruz. Yani Beşiktaş'ın düşmanı yine biziz, yine kendimiziz, yine kendi bacağımıza sıkıyoruz. Bunun bir an önce düzelmesi gerekiyor ve camiada birlik ve beraberlik ruhunu yakalamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Hasan Arat'ın devamı olmak söz konusu dahi değil"

Hüseyin Yücel, 'Hasan Arat'ın devamısınız' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını vurguladı. Başkan Yücel, "Serdal Adalı'nın çok fazla propaganda yapmasına gerek yok. Söyleyeceği 2 tane cümle var. 'Sizler Hasan Arat'ın devamısınız' dese, tereyağından kıl çeker gibi sıyırılabilir. Diğer taraftan da dördüncü kez seçime giriyor. 'Bir kere de beni deneyin' diyebilir. Hasan Arat'ın devamı gibi bir şey olmak, vizyon ve misyon anlamında da söz konusu dahi değil. Maalesef kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Özellikle son 3-4 ay boyunca çok defa istifa etmeyi düşündük. Kendi yönetim kurulu arkadaşlarımızdan istifa edenler oldu ama o kadar trajikomik ki en son geldiğimiz noktada Başkanın istifasından birkaç gün önce Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na şahsım getirildi. Yardımcılarım da Mete Vardar'la, Onur Göçmez'di. Futbolu yeniden yapılandıracaktık. Beşiktaş'ı; Brad Friedel - Samet Aybaba ikileminden, iki başlılığında kurtaracaktık. Onur Göçmez istifa etmişti. Başkan çok rica etti bizden Onur Göçmez'in istifasını geri çekmesi ile alakalı. Bizler yalvar yakar tekrardan aramıza kazandırdık. Ama o kadar trajikomiktir ki bu sefer başkan ertesi gün istifa etti. Yapacak bir şey yok. En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş diyoruz. Bu zorluklardan çıkma formülünü çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Yepyeni bir yönetim kadrosuyla seçime gireceğiz"

Yeni bir yönetim kurulu kadrosuyla seçime gireceklerine dikkat çeken Hüseyin Yücel, "Geçmiş dönemden 15 arkadaşımızdan sadece 2 arkadaşımızla devam ediyorum. Yeni 13 tane genç, dinamik ve bu işi bilen, özellikle finansal yapıyı değiştirebilecek, reform yapabilecek arkadaşlarımız var. Yine futbol yapılanmasıyla alakalı yönetim kurulunda yeni bir İcra Kurulu oluşturacağız. Burada futboldan anlayan yönetim kurulu üyelerimiz olacak. Yine aynı şekilde dışarıdan profesyonellerin de sadece işi futbol olan, bu işi bilen insanlardan yararlanacağımız bir ekip olacak. Biz özellikle son 3 ay ne çektiysek liyakatli olmayan insanların, yönetim kurulunda olan bazı arkadaşların futbola karışmalarından dolayı çektik. Hepimiz maç izleyebiliriz, futbolu sevebiliriz. Bu bir iş, bunun üstatları, profesyonelleri var. Bu işi bilenlere bırakmamız gerekiyor. Her yerde söylüyorum. Ne bildiğimi bilmekten ziyade ben ne bilmediğimi biliyorum. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da bununla alakalı tavsiyelerde bulunuyorum. Herkes kendi liyakatli olduğu işe karışacak. Ümraniye'ye gidip oyuncularla fotoğraflar çektirmek gibi şeyler artık söz konusu değil. Bunun da sonuna geldik. Ben hayırlı bir seçim olmasını temenni ediyorum. Sonunda kazanan inşallah Beşiktaş olacaktır. Lütfen seçime katılım sağlayın. Beşiktaş'ın geleceğinde sizin de payınız olsun" cümlelerine yer verdi. - ÇANAKKALE