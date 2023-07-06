Hull City maçının ardından

Galatasaray ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior açıklamalarda bulundu.

- Galatasaray ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior açıklamalarda bulundu. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023