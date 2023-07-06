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Hull City maçının ardından

Hull City maçının ardından

Spor Haberleri

Galatasaray ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior açıklamalarda bulundu.

- Galatasaray ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Spor

Galatasaray Okan Buruk Hull City Spor Haberler

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