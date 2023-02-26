"Hükümet istifa" tezahüratları üzerine Devlet Bahçeli'den acil çağrı: Maçlar seyircisiz oynanmalı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor maçında 'Hükümet istifa' tezahüratlarının yükselmesi üzerine acil futbol camiasına çağrı yaptı. Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen istifa sloganları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fenerbahçe-Konyaspor maçında yükselen istifa tezahüratlarından sonra Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer olaylar yaşandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaştı. Bahçeli, maçların seyircisiz oynanması hususunda futbol camiasına acil çağrı yaptı.
İşte Bahçeli'nin açıklamaları:
"Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur."
"Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır."
"Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır."
"Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir."
"Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."