"Hükümet istifa" tezahüratları üzerine Devlet Bahçeli'den acil çağrı: Maçlar seyircisiz oynanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor maçında 'Hükümet istifa' tezahüratlarının yükselmesi üzerine acil futbol camiasına çağrı yaptı. Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir" ifadelerini kullandı.