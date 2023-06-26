Hong Kong Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışları Heyecan Verici Bir Dönüş Yaptı

Hong Kong Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışları, 160'tan fazla takımdaki yaklaşık 4.000 sporcu ile Victoria Limanı'nda gerçekleşti. Yarışlar, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Hong Kong Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışları Cumartesi günü Victoria Limanı'na heyecan verici bir dönüş yaptı. 160'tan fazla takımdaki yaklaşık 4.000 sporcu iki gün süren turnuva boyunca 17 etkinlikte yarıştı.

Modern ejderha teknesi yarışı Hong Kong'da ilk kez 1976 yılında Duanwu Bayramı'nı kutlamak için düzenlenmişti. Hong Kong Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışları günümüzde amiral gemisi niteliğinde bir turnuva haline geldi.

SES 1 (Çince): WEİ WEİ, Guangdong Ejderha Teknesi Derneği Genel Sekreter Yardımcısı

"Tüm takımların performansı açısından bakarsak, Çin ana karası ile Hong Kong ve Makao takımları dünyada ön sıralarda yer alıyor. Ejderha teknesi yarışlarını geliştirmek ve bu sporun kültürünü ve ruhunu tanıtmak için dünyanın dört bir yanından gelen ejderha teknesi sporcularıyla etkileşimi güçlendirmeyi umuyoruz."

Yarışlara yeni katılan Polonya, bu yılki ejderha teknesi yarışları için Hong Kong'a 50 kişilik bir ekip gönderdi.

SES 2 (Çince): Polonyalı ziyaretçi

"Çinlilerin (Duanwu Bayramı sırasında) Zongzi yani yapışkan pirinç köftesi yemeyi sevdiklerini biliyorum. Bu oldukça ilginç bir etkinlik. Bugün burada bulunmamızın sebebi ise Polonyalı kadın takımımızın yarışa katılıyor olması."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.(XHTV)