Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı: Dünya Üniversite Yaz Oyunları spor ve dostluk için güçlü bir mesaj veriyor

Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Matesa, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın spor ve dostluk geliştirme adına güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Matesa, gençlerin sosyalleşmesi ve spor yapmanın önemini vurguladı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

ZAGREB, 29 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Matesa, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninin spor ve dostluk geliştirme adına güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Cuma akşamı düzenlenen açılış töreninin, "çekici ve ilginç" olduğunu kaydeden Matesa, "Böyle bir spor etkinliği aracılığıyla gençlerin sosyalleşmesi ve spor yapanların her toplumun en sağlıklı kesimi olduğunu kanıtlaması önemlidir" dedi.

Aynı zamanda Hırvatistan eski başbakanı olan Matesa, "ustaca organize edilen" Dünya Üniversite Oyunları'nın, profesyonel sporcuların en iyi sonuçları elde etme arayışının ötesinde, genel olarak gençlerin "sağlıklı bir yaşamın ön koşulu olarak spor yapmalarına" ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

Bu yıl 18 spor dalı ve 269 yarışmanın yer alacağı Üniversite Oyunları'na 113 ülke ve bölgeden 6,500 sporcu katılıyor.

Matesa, Çin'in bu etkinliği düzenleyerek dünyadaki tüm ülkeleri sadece sporu kabul etmeye değil, aynı zamanda spor aracılığıyla dostluğu geliştirmeye de teşvik ettiğini söyledi.

"Çin spor alanında inanılmaz bir ilerleme kaydetti" diyen Matesa, Dünya Üniversite Oyunları'nın, "Çin'in iyi bir organizasyonu olmasının yanı sıra Çin halkının, sporun günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunu anlamasının bir sonucu olduğunu" sözlerine ekledi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Dong'an Gölü Spor Parkı'nda düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın 100 günlük geri sayım için yapılan ışık gösterisinde açılış töreni stadyumu ve büyük meşale görülüyor, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)