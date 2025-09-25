Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hırvat basınında geniş yankı uyandırdı.
"TAMAMEN HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"
Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.
"RAKİBİ TAMAMEN ALT ETTİLER"
Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.
"FENERBAHÇE'Yİ EZDİLER"
Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.
"TÜRK ÇORBASINI YUDUMLADILAR"
Sportske: Maviler, 'Türk çorbası'nı şık bir şekilde yudumladı.
"DİNAMO KUTLUYOR"
HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.
Hırvat basınının yorumlarında, Dinamo Zagreb'in haklı bir zafer elde ettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu etkisiz futbol eleştirildi.