Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hırvat basınında geniş yankı uyandırdı.

"TAMAMEN HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.

"RAKİBİ TAMAMEN ALT ETTİLER"

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.

"FENERBAHÇE'Yİ EZDİLER"

Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.

"TÜRK ÇORBASINI YUDUMLADILAR"

Sportske: Maviler, 'Türk çorbası'nı şık bir şekilde yudumladı.

"DİNAMO KUTLUYOR"

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

Hırvat basınının yorumlarında, Dinamo Zagreb'in haklı bir zafer elde ettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu etkisiz futbol eleştirildi.