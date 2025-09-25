Haberler

Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hırvat basınında geniş yankı uyandırdı.

"TAMAMEN HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.

"RAKİBİ TAMAMEN ALT ETTİLER"

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.

"FENERBAHÇE'Yİ EZDİLER"

Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.

"TÜRK ÇORBASINI YUDUMLADILAR"

Sportske: Maviler, 'Türk çorbası'nı şık bir şekilde yudumladı.

"DİNAMO KUTLUYOR"

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

Hırvat basınının yorumlarında, Dinamo Zagreb'in haklı bir zafer elde ettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu etkisiz futbol eleştirildi.

Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNetherill:

haddi aşan ne var ki bu haber başlıklarında bir fenerli olarak adamlar bizi yendi normal başlık atmışlar daha ağır yazmaları gerekirdi. yüzyılllık kulübün haline bak. bal liginde daha güzel oynayan takımlar var da yazabilirlerdi.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem karabıyık:

Katılıyorum, bizim çocuklar yakın pas alışverişi bile yapamıyorlar kalkmış birde uzun pas atmaya çalışıyorlar. Çok komik.

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıSimu:

Gayet doğru yazmışlar. Adamlar yeniş. FB rezil gibi oynadı.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet bay:

çok doğru,sahada aval aval gezen futbolcular vardı.ülkemizde maalesef futbol bitmiş.gelen 5, giden altı atıyor.bakalım liverpool gs ye kaç atacak. milliler ayrı alem.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBombac%u0131 M%u00fclayim:

az bile demi%u015fler ne var ki bunda. ben olsam Zagreb'e gelen 11 e%u015f%u015fek dye manset atard%u0131m

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem karabıyık:

Bunu haber yapan haberlercom sitesinin ilgilileri. Yazılan çizilen abartılı bir durum yok. Fenerbahçe 3-1 yenildi, oynanan futbol ve gelecek adına hiçbir ışık yoktu.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
