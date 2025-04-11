Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'u golü iptal oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımı 9. dakikada 1-0 öne geçiren gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

HOLSE OFSAYTA YAKALANDI

Savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS