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Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'u golü iptal oldu

Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'u golü iptal oldu
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Samsunspor'un Galatasaray maçının 9. dakikasında Carlo Holse ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımı 9. dakikada 1-0 öne geçiren gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

HOLSE OFSAYTA YAKALANDI

Savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.

İşte o pozisyon;

Herkes bu ofsaytı konuşuyor! Samsunspor'u golü iptal olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes bu ofsaytı konuşuyor! Samsunspor'u golü iptal olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes bu ofsaytı konuşuyor! Samsunspor'u golü iptal olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVolkan Şahin:

hakemsiz gs bu maçındayken alamazdı

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Haber YorumlarıÖkkeş karakaya:

Hım hım hım

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