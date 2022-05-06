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Herbalife Nutrition KBSL'de ilk finalist Fenerbahçe Safiport

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Herbalife Nutrition KBSL'de ilk finalist Fenerbahçe Safiport

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 3'üncü maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 100-78 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

AYDIN (DHA) - Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 3'üncü maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 100-78 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 61-37 önde kapatan Fenerbahçe Safiport'ta Alina Iagupova 19, Elizabeth Williams ve Kayla McBride 17'şer sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise 25 sayı üreten Alaina Coates, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Safiport finalde ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - OGM Ormanspor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Play Off, Aydın, Spor, Haberler

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