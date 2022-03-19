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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler, Serdar SaraçOGM Ormanspor: Robinson 10, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 13, Mc Cowan 22, Lucet 5, Meltem Avcı 14, Damla Gezgin 15Galatasaray: Plum 32, Merve Aydın 26, Evans 8, Davis 3, Gizem Başaran Turan 5, Melis Gürcan 7, Krajisnik...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler, Serdar Saraç

OGM Ormanspor: Robinson 10, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 13, Mc Cowan 22, Lucet 5, Meltem Avcı 14, Damla Gezgin 15

Galatasaray: Plum 32, Merve Aydın 26, Evans 8, Davis 3, Gizem Başaran Turan 5, Melis Gürcan 7, Krajisnik 6, Sude Yılmaz 6

1. Periyot: 26-24

Devre: 53-55

3. Periyot: 67-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 93-90 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Mehmet Serdar, Fatih Güler, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Spor, Haberler

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