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Her yerde onu arıyorlardı! Ankaragücü'nün kayıp futbolcusundan haber var

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas, bir anda ortadan kaybolmuştu. Kulüp yetkilileri ve teknik direktör Cihat Arslan'ın nerede olduğunu bilmediklerini futbolcudan haber geldi. Cephas, sosyal medya hesabından spor salonundan bir fotoğraf paylaşıp "Odaklan, pozitif ol" notunu ekledi.

Yeni sezona Şanlıurfa spor galibiyeti ile başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde kayıp futbolcu krizi yaşanıyor. Başkent ekibinin formasını giyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas ortadan bir anda kayboldu.

HER YERDE ONU ARIYORLARDI

Ankaragücü'nün geçen yıl renklerine bağladığı 24 yaşındaki Renaldo Cephas kayıplara karıştı. Kulüp yetkilileri 24 yaşındaki Jamaikalı futbolcudan uzun bir süre haber alamadı. Ankaragücü teknik ekibi, oyuncuyu Şanlıurfa spor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti ancak Cephas, antrenmanlara katılmadı, stada da gitmedi.

Teknik Direktör Cihat Arslan, "Maça gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor. Maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ankara'da kayboldu" demişti.

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞIM YAPTI

Renalda Cephas'ın Ankara'da kayıplara karışması sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu. Cihat Arslan'ın açıklamasının ardından Cephas, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cephas Instagram hikâyesinde spor salonundan fotoğraf paylaşarak " Odaklan, pozitif ol" notunu ekledi.

Her yerde onu arıyorlardı! Ankaragücü'nün kayıp futbolcusundan haber var

Her yerde onu arıyorlardı! Ankaragücü'nün kayıp futbolcusundan haber var

CHEPAS'IN ANKARAGÜCÜ KARİYERİ

2023 yazında 400 bin euro karşılığında Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından transfer edilen Renaldo Chepas, Ankaragücü'nün Trendyol Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezonda tüm kulvarlarda 23'ü ilk 11 olmak üzere 35 maça çıktı. Chepas, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun başkent ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

MKE Ankaragücü Sosyal Medya Cihat Arslan Ankaragücü Trendyol Ankara Spor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

OYUN Park:

EEE bileti kesilecek mi?

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