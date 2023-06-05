Hataysporlu Boyar, Adana'da sağlık kontrolünden geçirildi

Hatayspor'un genç kalecisi Yavuz Buğra Boyar, Acıbadem Adana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Adana Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Hatayspor'dan Yavuz Buğra Boyar'ın ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Ayrıca sporcunun sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı açıklandı. - ADANA