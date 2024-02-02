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Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Teknik direktör Volkan Demirel, oyuncularını sabır, mücadele ve inançları için tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti. Çünkü çok sabrediyorlar, çalışıyorlar, istiyorlar ve inanıyorlar." dedi.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıralama açısından iki takım için de önemli bir mücadelenin geride kaldığını söyledi.

Yenilen takımın düşme hattında kalacağı bir maça çıktıklarını vurgulayan Demirel, oyuncularına bu mücadelenin oynadıkları veya yaptıkları karşılaşmalar içerisinde en önemlisi olduğunu anlattığını aktardı.

İyi konsantrasyonla maçı kazandıklarını vurgulayan Demirel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti. Çünkü çok sabrediyorlar, çalışıyorlar, istiyorlar ve inanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, çalışıyoruz. İmkanlar doğrultusunda puan kazanmak istiyoruz. Evet 10 haftalık sıkıntılı bir süreç ama bundan sonraki süreçte Hatayspor daha yukarı gidecektir. Emin bir şekilde ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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