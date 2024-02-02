Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ne yaptıklarını bilerek hareket ettiklerini belirterek, "Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti bu akşam" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, iki takımı da çok ilgilendiren bir müsabaka olduğunu belirterek, "Hangi takım kaybederse biraz daha kırmızı hatta yakın kalacaktı. Ama biz bunu maça çıkmadan önce oyuncularımıza da söyledik. Belki bu sezonun hem oynadıklarımız içinde hem de bundan sonraki oynayabileceklerimiz içinde var sayarsak, en önemli maç olduğunu dile getirdim. ve iyi bir konsantreyle maçı kazanmasını bildik. O yüzden ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti bu akşam. Çünkü çok sabrediyorlar, çok çalışıyorlar, çok istiyorlar ve çok inanıyorlar. Ben geçen hafta yendiğinizde de bu hafta yendiğimizde de veya 10 hafta önce yenildiğimizde de söyledim. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz çalışıyoruz. İmkanlar doğrultusunda puan kazanmak istiyoruz. Evet 10 haftalık bir sıkıntılı süreç. Ama bundan sonraki süreçte Hatayspor daha yukarı gidecektir. Biz buna kendi adımıza emin bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu. - MERSİN