Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı. Spor Kaynak: AA / Salim Taş Hatayspor Spor Haberler

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