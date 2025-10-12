Haberler

Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor

Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin eski yönetici Acun Ilıcalı ve teknik direktörler Emre Belözoğlu ile Okan Buruk, sosyal medya fenomeni Hasan Arda Kaşıkçı'nın düğün törenine katıldı. Düğünde çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Hasan Arda Kaşıkçı, uzun süredir birlikte olduğu Yağmur Aksoy ile dünyaevine girdi.

DÜĞÜNE BİRÇOK ÜNLÜ KATILDI

Hasan Arda Kaşıkçı, Yağmur Aksoy ikilisinin düğününe Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un yanı sıra sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok isim katılığım sağladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Düğüne çekilen bir fotoğraf damga vurdu. Fenerbahçe'nin eski yönetici Acun Ilıcalı ve teknik direktörler Emre Belözoğlu ile Okan Buruk, eğlence esnasında Hasan Arda Kaşıkçı ile birlikte poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafa Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Okan Buruk ile aynı fotoğraf karesinde çıkan Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu'nu, Galatasaraylı taraftarlar da Fenerbahçe cephesinde yer alan Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu ile aynı fotoğrafta yer alan Okan Buruk'u eleştirdi.

İşte o fotoğraf;

İşte o tepkilerden bazıları;

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haber YorumlarıHainKOXPER :

kıza bak gül gibi hatun para yüzünden dağın altıdna kalacak :d

Haber YorumlarıArif İnanç:

Sosyal medya fenomeni ile nasılsın nereee hu kadar samimi olmuşlar acaba. Neler dönüyor kim bilir. Niye ne haberleri kendilerine kalsın.

