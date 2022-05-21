Hakkarili Nurgül, Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu - Haberler

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Hakkarili Nurgül, Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu

AA - Sayim Harmancı - Spor
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Hakkarili Nurgül, Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu

Hakkari Spor Lisesi Öğrencisi Nurgül Abi, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu.

Hakkari Spor Lisesi Öğrencisi Nurgül Abi, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sporcunun 43 kiloda mücadele ettiği belirtilerek, "Fransa'da yapılan Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda Hakkari Spor Lisesi öğrencilerimizden Nurgül Abi, serbest stilde dünya 3'üncüsü olmuştur. Öğrencimizi tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA / Sayim Harmancı - Spor

milli eğitim bakanlığı, Hakkari, Fransa, Güreş, Spor, Haberler

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