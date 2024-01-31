TFF, hakem notlarında yabancı gözlemcilere yer verecek

10 yabancı ve dünyaca ünlü eski hakem, gözlemci notlarının yüzde 50'sine etki edecek

Kısa süre içerisinde Süper Lig'de VAR'a gidilen pozisyonların kayıtlarının yayınlanması planlanıyor

MHK'nin yapısıyla ilgili değişikliklerde son aşamaya gelindi

Uğur DEMİRKIRDI,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kısa süre içinde aldığı kararlarla futbolumuzdaki tartışmaları en aza indirmeye kararlı.

Devrim gibi kararlar arasında yer alan yarı otomatik ofsayt sisteminin yanı sıra yeni adımlar çok yakında hayata geçirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA-UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt; hakemlere yabancı gözlemci, VAR kayıtlarının açıklanması, e-bilet ihalesi ve Süper Lig yayın ihalesine kadar bir çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Riva'daki basın bilgilendirmesinde VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, yarı otomatik ofsayt sisteminin nasıl işlediğini anlatırken, basın mensuplarının yer aldığı toplantının son bölümlerinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve TFF Basın Müşaviri Armağan Pekkaya da yer aldı.

AYNI ANDA 10 VAR EKİBİ GÖREV YAPABİLECEK

Futbol Federasyonu önemli bir yatırım sonucunda hayata geçirdiği Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde aynı anda görev yapabilecek 10 VAR ekibi kurdu. Hakemler, operatörler ve teknik elemanlardan oluşan dev ekip aynı anda oynanabilecek 9 maça müdahale edebilecek kapasiteye ulaşırken, bu sayının 10 ekibe çıkacağı da hatırlatıldı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ, HATALARI VE SÜREYİ AZALTTI, YAYINCI KURULUŞUN DA BUNA UYMASI GEREKİYOR

Özellikle yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye girmesiyle hataların azalması, karar sürelerinin kısalması, son haftalardaki maçlarda dikkat çeken konulardan biri olurken, ofsaytın belirlenmesi 20 saniyeye kadar düştü. Yayıncı kuruluşun bunu bir an önce ekrana yansıtması için de görüşmeler sürüyor. Yayıncı kuruluş oyunun durmasını beklerken pozisyonun ekrana gelmesi süreci uzatsa da, bunun için formül aranıyor. Belki ekranda kelebek açarak belki başka bir yöntemle topun durması beklenmeden yarı otomatik ofsayt animasyonunun ekrana gelmesi sağlanacak.

TFF Başkan Vekili, FIFA-UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, sistemin işleyişiyle ilgili bilgiler verirken şu ana kadar sistemin uygulandığı 20 statta olağanüstü durumlar (sis, kar, aşırı yağmur, iki futbolcunun bedeninin yapışık olduğunda tek kişi olarak algılanması) dışında bir sorun yaşanmadığını belirtti. Hakemlerin de yeni teknolojik uygulamadan memnun olduklarını, karar aşamasında kendilerine sistemin yardımcı olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un verdiği bilgilere göre; sistem 10 sabit kamera ile futbolcuların 29 farklı bölgesinden işaretlenerek çalışıyor. Bu esnada VAR hakeminin, her biri 3-4 saniyeye denk gelen 4-5 onayı gerekiyor. Yani dünyada ortalama 70 saniyeyi bulan ofsayt kararı, yarı otomatik sistemle yaklaşık 20 saniyeye düşüyor. Topun ayaktan çıktığı an ve hücum oyuncusuna temas anı tamamen Yarı Otomatik Sistem tarafından belirleniyor.

Yarı otomatik sistemde futbolcuların yakınlığı, uzaklığı gibi kriterler ekranda 4 farklı renkle uyarıyı veriyor. YEŞİL; futbolcular yakın ama ofsayt değil, TURUNCU; futbolcular birbirine yakın ama ofsayt, MAVİ; ofsaytta oyuncu var ama top ona gelmiyor, KIRMIZI; net ve açık bir ofsayt.

VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun artık bir aile olduklarını ve kıdem, tecrübe gibi konularda sıkıntı yaşamadıklarını belirtip, "Biz büyük bir aileyiz ama herkes kendi işine odaklanıyor. Biz beraber çay da içiyoruz, yemek de yiyoruz. Hayatı da paylaşıyoruz. Biz VAR hakemi olarak sahadaki isim kim olursa olsun ona objektif, net deliller sunarız. Verdiği karara asla karışmayız. VAR kesinlikle orta hakemin kararını değiştiremez. Sadece izlemesini önerir. Bu öneriye orta hakemin uymama hakkı vardır" şeklinde konuştu.

VAR'A GİDİLEN POZİSYONLARIN KAYITLARININ YAYINLANMASI PLANLANIYOR

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga'da kayıtları günün maçları bittikten sonra yayınlıyor. Bu kapsamda Türkiye'de de benzer bir organizasyon için çalışmalar tamamlanmak üzere. Kısa süre içerisinde Süper Lig'de de kayıtların yayınlanması için test çalışmaları yapılmış. IFAB, VAR konuşmalarının eğitim amaçlı yayınına izin veriyor. Önümüzdeki günlerde maçlardan sonra kamuoyunun merak ettiği VAR odası ile hakem arasındaki görüşmeler açıklanacak. Ama sadece tartışmalı pozisyonlarda yani VAR'a gidilen pozisyonlarda hakemin işaretinden itibaren yapılan konuşmalar yayınlanacak.

HAKEM NOTLARINDA YABANCI DEVRİMİ!.. GÖZLEMCİ ORGANİZASYONUNDA YABANCILAR SÖZ SAHİBİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu yeni projelerini hayata geçirmek üzere yoğun mesai içerisinde. 26'ncı haftadan itibaren uygulanacak yeni bir gözlemci organizasyonu için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Artık yabancı gözlemciler hakemlerin notlarında büyük pay sahibi olacak. Şimdiye kadar sahadaki hakemin performansını iki gözlemci yüzde 35'er olarak belirliyordu. Bunlardan biri stattan maçı izleyen, diğeri televizyondan karşılaşmayı seyreden gözlemciydi. Yüzde 30 da maçın tartışmalı 5 pozisyonu için tüm gözlemcilere gönderilen ankete verilen oydu.

Yeni planlama doğrultusunda; 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30'la sınırlandırılacak. Kalan yüzde 20'lik bölümde ise anket devreye girecek. Var hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota etkisi de yüzde 20 sayılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER...

Yeni uygulamada 10 yabancı ve dünyaca ünlü eski hakem, gözlemci notlarının yüzde 50'sine etki edecek. Bu ünlü hakemler İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda, Almanya ve Kuzey İrlanda gibi ülkelerden olacak. Futbol Federasyonu'nun anlaştığı bu isimlere maçlar bittikten sonra karşılaşmaların linkleri atılacak. Daha sonra onlardan rapor istenecek.

MERKEZ HAKEM KURULU'NUN YAPISI DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda uygulanması hedeflenen yeni Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) kulüpler ve TFF birlikte kuracak. Yeni yapıda hakem atamalarında TFF'den 3, Kulüpler Birliği'nden 2 olmak üzere 5 kişilik bir konsorsiyum kurulacak. Bu 5 kişilik kurul; hakemlerin idaresi, atanması, puanlanması, klasman gibi konularda karar verecek. Ancak Kulüpler Birliği adına görev yapacak olan iki üyenin herhangi bir kulüpte çalışmaması, kulüplerde herhangi bir yönetici olmaması gerekiyor.

ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Elektronik bilet uygulaması da son zamanların tartışılan konusu olsa da uygulama devam edecek. Özellikle kulüpler bunun kaldırılmasını istiyordu ancak TFF, mevcut uygulamanın devamı yönünde karar aldı. Yasal zorunluluk olan e-bilet sistemi devam edecek. Şu anda Passolig markası ihalenin sahibi olurken pandemideki 1 yıllık kayıptan dolayı 10 yıl olan süreleri yeni sezonda tamamlanacak. Hazırlanan yeni e-bilet modelinde Kulüpler Birliği ile birlikte yapılan çalışmalar belirleyici olacak ve konu ihaleye açılacak.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİNE İLGİ VAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Yayın İhale Komisyonu'nun 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale için daha önce 26 Ocak 2024 saat 17.00 olarak belirlenen ihale dökümanlarının en son teslim alınma süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

Yeni dönem yayın ihalesi için şu ana kadar 4 şirket ve kurumun ihale şartnamesini aldığı öğrenilirken, yabancı ülkelerden de ilgi olduğu ve inceleme için süre istedikleri öğrenildi. TFF yayın ihalesi sürecini 29 Şubat'ta tamamlamayı hedefliyor.