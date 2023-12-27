Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan sarı lacivertli kulübün eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Hakem Halil Umut Meler'e saldırdıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilen Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının 1-1 bitmesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girdi. Öfkesine yenik düşen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler, bir süre tekmelendi. Yaşanan olayın ardından hakem Meler, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

12 ARALIK'TA TUTUKLANDI

Faruk Koca ise çıkarıldığı mahkemece 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'ya tahliye kararı çıktı. Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.