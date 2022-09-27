Hakem bile dondu kaldı! Belçika Kadın Voleybol Takımı maç oynanırken tüm dünyaya rezil oldu

2022 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası A Grubu maçında Belçikalı voleybolcular, İtalya karşısında bir pozisyonda sayı aldığını düşünerek topu takibi bırakarak sayı aldıkları için sevinmeye başladılar. O sırada topu oyun alanında tutan İtalyanlar, sevinen rakipleri karşısında sayıyı buldu. Belçikalı voleybolcular büyük bir şok yaşarken, hakemin şaşırmış görüntüsü de kameralara yansıdı.

İtalya ile Belçika, 2022 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası A Grubu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Belçikalı voleybolcuların hatası damga vurdu.

BELÇİKALILAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Belçikalı voleybolcular, bir pozisyonda İtalya'ya karşı sayı bulduklarını düşünerek sevinmeye başladı ancak o sırada top hala oyundaydı. Pozisyonu devam ettiren İtalyanlar, Belçikalı voleybolcular sevindiği sırada çok rahat bir sayı buldu. Belçikalılar büyük şok yaşarken, hakemin oldukça şaşırdığı anlar kameralara yansıdı.

İTALYA ZİRVEDE

2022 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası A Grubu'nda bulunan İtalya turnuvaya 3'te 3 ile başlarken zirvede bulunuyor. Belçika ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3. sırada.