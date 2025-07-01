Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar
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Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Lautaro Martinez'in kendisini hedef alan açıklamalarına karşılık sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Hakan, "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" ifadelerini kullandı.

Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Lautaro Martinez'in yaptığı açıklamaya tepki olarak bir açıklama yayınladı.

HAKANDAN BOMBA YANIT

Transfer döneminde Galatasaray ile adı sıkça anılan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz gece mağlubiyet sonrası takım arkadaşı Lautaro Martinez'in kendisini hedef alan açıklamalarına karşın sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınlayan Hakan, "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" ifadelerini kullandı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarının tamamı;

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

NE OLMUŞTU?

Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." derken Martinez'in bu sözlerinin Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olduğu iddia edilmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Adam haklı, mal gibi oynayıp üstüne de "eyyy martinez... " diye mesaj vermeyi de kimden öğrenmiş öyle. Yarası olan gocunur. Adam ortaya lafı söylemiş, sazan gibi atlamışsın. Hiç de bir bok yaptığın yok. Sahada silik bir görüntün var.

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