Hakan Bilal Kutlualp: Vaatlerinizi yerine getirmediğiniz zaman bırakıp gitmeyi bileceksiniz

FENERBAHÇE Kulübü eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp , "Vaatlerinizi yerine getirmediğiniz zaman bu seferde onun gereği olarak bırakıp gitmeyi bileceksiniz, böyle davranmayarak insanlara imza toplamaya teşvik ettiniz" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'deki olağanüstü kongre gündemi ve gönderilen oyunculara dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sözlerine Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Dusan Tadiç ve Edin Dzeko'nun gönderilme şeklini eleştirerek başlayan Hakan Bilal Kutlualp konula ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Genelde Fenerbahçemizde ayrılmalar pek hoş olmuyordu. Benim geçmişte de eleştirdiğim oldu bu konuyu. Yani Ali Bey'in yönetiminden önce de ama bu son zamanlarda artık o geçmişi de aratacak şekilde çok kötü vedalar oluyor. Biraz Twitter'da gördüm yani işte aslında öyle değil falan filan diyorlar. Birebir biliyorum zaten, bu sabah da ikisi birden çekip milli takımlarına gitmişler. Milli maçları var. Halbuki işte 2-3 gün sonra gidebiliyorlardı. Yani bütün bu olanlara baktığımız zaman bu tabi ki şunu gösteriyor moraller, kimyaları iyice bozulmuş normalde yapmamamız gereken şeyleri bile yapıyoruz. Bu sadece tabii yönetimin yaptığı bir hata olarak görmüyorum bunu. Bize yakışan bir şey değil bu. Bu ben de çok üzgünüm bu durumdan. Bundan sonra böyle olmayacak inşallah"

'KİMSE TARAFTARI YOK SAYAMAZ'

Fenerbahçeli taraftarların Cadde'den stada kadar yönetimi protesto etmek için organize ettikleri yürüyüşe kendisinin de ailesiyle katıldığını belirten Kutlualp, "Taraftarın kendi kendine organize ettiği bir şey bu. Herhangi birinin organize ettiği bir şey değil. Ben de bir taraftar olduğum için katılmak istedim. Şimdi yönetime baskı oluşturur mu dediğiniz zaman bu demokratik bir tepkidir zaten bu. Yani bunun yönetim tarafından saygıyla karşılanması lazım. Fenerbahçe demokratik bir kulüptür. Her zaman da öyle olmuştur. Öyle olmaya da devam etmek zorundadır. Yönetimlerin işine gelmeyen, hoşuna gitmeyen hareketlere de hoşgörülü yaklaşmak lazım taraftar her zaman haklıdır diye bakıyorum ben. Çünkü netice itibariyle Fenerbahçe var ise bugün ilelebet yaşayacaksa dünya döndükçe bu böyle olacaktır. Tabi ki taraftarıyla beraber olacaktır. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi de taraftardır. Kimse taraftarı yok sayamaz. Burada Kongre'ye de çok büyük görev var, görev düşüyor, sorumluluk düşüyor onlar o 30 milyona yaklaşan Fenerbahçe taraftarının temsilcileri. Onlardan aldıkları vekaletle Fenerbahçe'deki o kutsal emaneti yönetimlere teslim ediyorlar. Belli bir süre sonra geri alıyorlar başkasına veriyorlar ama her zaman bu emanete sahip çıkmaları ve kontrol etmeleri lazım. Bir kere verdikten sonra böyle yıllarca bakmamak olmaz. Devamlı kendilerini hissettirmeliler. Yönetimlerde daima biz buraya geldik biz buranın sahibiyiz, bundan sonra efendi biziz burada dememeli. Biz hizmete geldik aslında biz taraftarın ve onu temsil eden kongreye hizmet ediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz, bilinciyle davranmaları lazım" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ HAİN İLAN ETMEMELERİ LAZIM'

Kulübü eleştirenlerin ihanetle suçlanmaması gerektiğini söyleyen Kutlualp, "Kimseyi hain ilan etmemeleri lazım bugün bu durumdan hoşnut olmayan insanların Fenerbahçe'den beklediği ne var? Sadece şampiyonluk, kupalar laik olduğu şeyleri beklemek var. Yönetim de bunu beceremedi. Beceremedikten sonra hala koltukta kalmak için veya işte bir kongreyi sulandırmak, yayayım, eylüle yayayım oradan İtiraz edeyim, yasal yollara başvuruyum. Bunu yaptırmamak için elinden geleni göstereceğine, o enerjilerini doğru yönetmeye harcasalardı, biz bugün en azından şu andaki durumdan biraz daha iyi olabilirdik ama maalesef yetilerini kaybetmiş görüyorum ben" dedi.

'VAATLERİNİZİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİZ ZAMAN BIRAKIP GİTMEYİ BİLECEKSİNİZ'

Fenerbahçe'de mevcut yönetiminin büyük vaatlerle geldiğini fakat vaatlerini yerine getiremediğini belirten Kutlualp, "Aziz Bey tabi 2018 senesinde seçimi kaybetti, kaybetmesinin en büyük nedeni 4 yıllık bir başarısızlık ve o zamanki başkan adayı Ali Bey'in vermiş olduğu camiye çok büyük vaatler, vizyonlardı. O gün için Fenerbahçelilerin çoğu demek ki böyle düşündü. Ben öyle düşünmüyordum ama tabi ki kongre kararına saygı duymak gerekiyor. Böyle bir umutlarla vaatlerle gelirseniz Amerika'da bile başkan seçilebilirsiniz yani anlatabildim mi? Ama işte o vaatlerle geldikten sonra önemli olan vaatleri yerine getirmektir. Getiremediniz, daha önemli bir şey var daha etik ve erdem sahibi olmayı gerektiren bir şey var. Vaatlerinizi yerine getirmediğiniz zaman bu seferde onun gereği olarak bırakıp gitmeyi bileceksiniz, böyle insanlara imza toplamaya teşvik ettiniz. İnsanlar harıl harıl imza veriyorlar. Yakışmıyor diyorsunuz, ben de biliyorum hoş değil bu ama siz bunu görmezden gelirseniz bu hainlik falan değil tüzüğümüzde yazan bir maddenin demokratik tüzüğümüzde yazan bir maddenin uygulanması. Yani hainlik denen şeyin tüzüğümüzde ne işi var olmayacağına göre bunu dikkate almaları gerekiyordu, almadılar. Almayınca, insanlar daha çok kamçılandılar' şeklinde konuştu.

'MOURİNHO'YA OLAN GÜVEN KAYBOLMUŞ'

Büyük umutlarla takımın başına getirilen Mourinho'ya taraftarın güveninin kaybolduğunu ifade eden Kutlualp, "Tabi ki, Fenerbahçe şimdi belirsiz bir dönemden geçiyor. Transfer var yeniden yapılanma var. Bu takımın yüzde 80'inin değişmesi lazım. Mourinho'ya olan güven kaybolmuş, Mourinho'nun oyun sistemi Fenerbahçe'ye uymamış konsepti de uymuyor. Kendisi artık buradan bence ruhu gitmiş ama bedeni burada görüyorum ben. Fenerbahçe her zaman her durumdan çıkar. Zor da olsa çıkıyor, uzatmaya çalışsalar da çıkıyor ama çıkıyor. Bir an evvel de bu durumdan çıkmak için hızlı bir yapılanma için kongreyi erkene almaları gerekiyordu. Onlar da bir takım mühendislik hesaplarıyla biz bu kongreyi nasıl uzatırız, bu arada da işte birkaç transfer yapalım bakın panik transfer yapmasınlar söyledim. Düzgün bir yapılanma yapmadan, oturup iyice düşünmeden yamasınlar. ve sizden sonrakileri bağlayacak yanlış işler yapmayın. Fenerbahçe hepimizin, sizin de bizim de hepimizin. Sizler de istiyorsunuzdur mutlaka. Yani kötü olmasını Ali Bey ister mi? Ama ben onların bu işi yapmaya ehil olmadıklarını düşünüyorum. Ehil olmadığınız zaman da, ben çok iyi niyetliyim dediğiniz zaman bir geçerliliği yok maalesef" dedi.

'İMZA KAMPANYASI ÇOK İYİ GİDİYOR'

İmza kampanyasının iyi gittiğine de vurgulayan Kutlualp,"İmza kampanyası çok iyi gidiyor en son Aziz Bey'in açıklamalarında da o da kendince haklı olarak tabi, ben 2 kere aday oldum diyor. Aziz Bey ikinci sefer aday olduğunda da ilk yönetimin 6'da sıfır çektiğinde aday oldu. Çünkü gidişat hakikaten çok kötü, uçurumdan aşağı giden bir Fenerbahçe vardı. Ama orada da eskisi kadar olmasa bile gene bir seçimi kaybetme durumunu yaşadı. Ben sorumluluğumu yerine getirdim, eğer beni istiyorsanız ben zaten kimseyle rakip falan değilim dedi. Eğer beni istiyorsanız 16 bin 500 imza istiyorum dedi. Onun bakış açısına göre kendisi haklı olabilir ama ben Fenerbahçelilerin kişilerden çok Fenerbahçe'ye sahip çıkmalarını, Fenerbahçe için bir şeyler yapmaları için imzaları verdiğini görüyorum. Gelenler en azından öyle. Bu imzaları bakın ben başlatmadım. Benden önce Fenerbahçe taraftarı münferit olarak kulübe göndermeye başlamış. Ben de ondan sonra bu imza kampanyasına başladım ve diğer bir sürü yerlerde de bunu gördük. Fenerbahçe Kongresi'nin kulübe sahip çıktığını görmek çok güzel bir şey. Burada kimsenin şahsi egoları yok. Kimse şahsi egosu için bir şey yapmıyor? Her Fenerbahçeli üzerine düşen görevi yapar ama şu da bilinmelidir ki kimse tek başına sahip değildir. Fenerbahçe 120 yıla yaklaşan bir tarihi olan ve dünya döndükçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacağı gibi Fenerbahçe'de yaşayacaktır. Ondan dolayı imzalar çok iyi ve şimdi insanlar işte 10 bin yetmez, hatta 16 bin yetmez diyenler de var, görenler var. Yani aziz Bey'in söylediğinden de fazla olacak diyenler var inşallah her şey hızlı bir şekilde düzelir. Yoksa kaybedilen bir gün bugün her kaybedilen bir gün bir aya bir ay yıllara mal olabilir ama yönetim duymuyor gözünü kapatıyor. Bakın gözünü kapatan çevreyi anlatamazsınız, görmesi lazım gözünü. Fenerbahçe mutlaka her zaman en iyisini başaracak güce sahip ve o güçte onun damarlarında dolaşan asil kanda mevcuttur' ifadeleri ile sözlerini tamamladı.