Hacılar Erciyesspor, Erzincan Ulalarspor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor'da haftayı galibiyetle noktalayamamanın üzüntüsü var.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 20. hafta maçında sahasında Erzincan Ulalarspor ile karşılaşan ve 1-0 önde iken sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Hacılar Erciyesspor'da moral bozukluğu var. Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, galibiyetle noktalamayı planladıkları bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Emin Altındağ, "Oyun üstünlüğü bizde idi. Bir çok pozisyon bulduk. İyi oyundan ziyade galip gelmemiz bir maçtı. öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık. Sonrasında girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçı koparacak golü bulamadık. Hesapta olmayan puan kaybı yaşadık" dedi.

Antrenör Emin Altındağ, kolay maçlarda kaybedilen puanları zor maçlarda telafi edeceklerini ve 5 puanlık farkı korumak istediklerini söyleyerek, "Pes etmeyeceğiz. Önde olan taraf biziz. Bu üstünlüğümüzü koruyup sezon sonunda Develigücü'nün üzerinde ligi tamamlamış olmak istiyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ