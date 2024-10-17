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Guti Hernandez, yeşil sahalara geri dönüyor

Guti Hernandez, yeşil sahalara geri dönüyor
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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İspanyol efsane Guti Herhandez, yeşil sahalara geri dönüyor. Son olarak Almeira'yı çalıştıran ve 2020 yılında takımdan ayrılan Guti, Arjantin'in köklü takımlarından San Lorenzo'nun başına geçmeye hazırlanıyor.

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen efsane isim Guti Hernandez, yeşil sahalara tekrardan geri dönmeyi planlıyor.

SAN LORENZO TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK

Fichajes'in haberine göre; İspanyol isim, Arjantin'in en köklü kulüplerinden biri olan San Lorenzo'yu yönetmek için ileri düzeyde görüşmeler yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Uzun yıllar Real Madrid'in altyapı takımlarında görev yapan Guti, 2018/19 sezonunda eski takımı Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Guti Hernandez, yeşil sahalara geri dönüyor

EN SON ALMEIRA'YI ÇALIŞTIRDI

Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra ülkesi İspanya'ya geri dönen 47 yaşındaki isim, Almeria teknik direktörü olmuştu. Burada bir sezonda toplam 22 maça çıkan Guti Hernandez, 1.45 maç başı puan ortalaması yakalamıştı ve 2020 yılında görevinden ayrılmıştı.

Guti Hernandez, yeşil sahalara geri dönüyor

BEŞİKTAŞ'TAKİ FUTBOLCULUK KARİYERİ

2010-2011 sezonunda Real Madrid'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan İspanyol efsane, siyah-beyazlı formayı 40 maçta giydi. Guti, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 14 asist yaptı. Yıldız isim, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ise futbol kariyerini noktalamıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Guti Hernández Real Madrid San Lorenzo Şenol Güneş Arjantin Beşiktaş Futbol Spor

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