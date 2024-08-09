Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı

Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, bir basın toplantısında bayıldı. Paris Oyunları'nda gümüş madalya kazandıktan sonra Güney Kore'nin Imsil ilçesinde konuşurken fenalaşan Kim, stres ve yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha sonra bilinci yerine geldi.

Kim, Olimpiyatlar sırasındaki soğukkanlı tavrıyla internette popüler olmuştu. Mayıs ayında dünya rekoru kırdığı görüntüler de sosyal medyada ilgi çekti. 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanması, Elon Musk dahil birçok kişinin takdirini topladı.

Kim, gördüğü ilginin Musk sayesinde olduğunu düşündüğünü belirterek ona teşekkür etti. Yeni ünüyle birlikte, performansında hala geliştirilecek yönler olduğunu vurguladı.

LA Times'a verdiği demeçte, "Bu Olimpiyatlar hayatımda bir dönüm noktası gibi. Hala geliştirebileceğim çok şey olduğunu fark ettim," dedi. Ayrıca, medyada yanlış bilinen fil oyuncağının aslında antrenörünün verdiği bir el havlusu olduğunu açıkladı.