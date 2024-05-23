Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Çocuklar Geleneksel Sokak Oyunlarını Öğrenerek Lisanslı Sporcu Oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunlarıyla Büyüyorum' projesi kapsamında yaklaşık bin 500 öğrenci geleneksel sokak oyunlarını öğrenerek lisanslı sporcu oluyor.

Gümüşhane'de çocuklar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını salonlarda öğrenerek lisanslı sporcu oluyor.

Gümüşhane'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunlarıyla Büyüyorum' projesi kapsamında yaklaşık bin 500 öğrenci yakan top, seksek, mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını oynayarak hem eğleniyor, hem de lisanslı sporcular oluyor. Eğlenceli anlara sahne olan mücadelelerde minik öğrenciler arkadaşlarına oyunlarla ilgili taktikler de verirken spor yapmanın yanında sokak oyunlarının da unutulmamasını sağlıyorlar.

Bekir Taş: "Oyun oynamak çocukların zekalarını geliştiriyor"

Sokak oyunlarıyla ilgili Gümüşhane'nin merkez ve ilçelerinde müsabakalar düzenlediklerini ve bu müsabakalarda derece elde eden öğrencilerin il finalinde yarışacağını söyleyen Gazipaşa Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bekir Taş, "2011 yılında Çocuk Oyunları Federasyonu Kulüpleri Derneği olarak kurmuş olduğumuz dernekle unutulmuş olan sokak oyunlarımızı güncel kurallı hale getirerek çocuklarımıza spor salonlarında müsabakalar yaptırmak istedik. Bunun sonucunda da Türkiye'nin bütün illerinde şu anda Çocuk Oyunları Ligi olarak müsabakalar düzenlemekteyiz. Gümüşhane'de de 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunlarıyla Büyüyorum" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü birlikteliğiyle de bu sene liglerimizi başlatmış olduk. Yeni nesil maalesef tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerden dolayı bu tür oyunları unutmuştular. Biz bu oyunları ilk olarak öğretmenlerimize eğitim vererek onlara öğrettik daha sonra da öğretmenlerimiz okullarında müsabakalar yaptırıp okul takımları kurarak müsabakalar haline getirerek salonlara taşıdık. Biz zeka gelişiminin ders ve ödev yapmaktan geçtiğini düşünüyoruz bu önyargının yıkılması gerekiyor. Biz çocukların oyun oynayarak zekalarının gelişmesi konusunda adım atmamız gerekiyor. Oyun oynayan çocuk çevresel faktörleri de değerlendirerek hem algılarını geliştiriyor hem de zekalarını geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukların sokakta oynaması daha iyi"

Oynadıkları oyunlarda çok eğlendiklerini söyleyen 10 yaşındaki Ravzanur Bayrak, "Ben çocukların telefon ve tabletle oynamalarını doğru bulmuyorum, sokakta oynamak daha güzel. Okulda artık aralarında seksek oynuyoruz, yakan top oynuyoruz, mendil kapmaca oynuyoruz. Bence çocukların sokakta oynaması daha iyi" dedi.

10 yaşındaki Eyüp Efe Özdemir de, "Burada bugün kaleli yakan top oynadık. Biz iyi oynadık ama karşı takım iyi oynadı ve yenildik, tebrik ederim. Bence burada geçirdiğimiz zaman daha önemli, telefon ve tablet karşısında geçen zaman faydalı değil. Bu tür oyunları oynayarak kendimize bir gelişim sağlıyoruz hem de daha çok eğlenmiş oluyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Eğitim Müdürlüğü Gümüşhane Gençlik Çocuk Spor Spor Güncel Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Bakmadan Geçme

6-8 EKİM OLAYLARI NE? Kobani olayları ne zaman oldu, kaç kişi öldü, olay ne? Öğretmen il içi atama sonuçları! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta? ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 23 Mayıs hangi burç? 23 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 23 Mayıs tarihi hangi burç olur? Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı? EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? Halil İbrahim Özgün kimdir? Halk Tv konuğu Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün biyografisi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 ASGARİ ÜCRET ARA ZAM! Temmuz ayında asgari ücrete zam geliyor mu? Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128112 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?
Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title