Gümüşhacıköy Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu Rahvan At Yarışları Düzenlendi

Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu rahvan at yarışları Ayşe Pınarı mevkisinde gerçekleştirildi. Yarışlara Çorum, Samsun, Ordu, Tokat, Kastamonu, Sivas, Karabük ve Amasya'dan 63 yarışçı katıldı. Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından verildi. Belediye Başkanı Özyol, ata sporunu canlandırmak ve ilçenin adını bu sporla tanıtmak istediklerini belirtti.