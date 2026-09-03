Haberler

Yaz Transfer Rekorları: Tarihin En Pahalı Üç Transferi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi sona erdi. Enzo Fernandez (145 milyon avro), Morgan Rogers (138 milyon) ve Elliot Anderson (135 milyon) gibi transferler, tüm zamanların en pahalı 10 transferi arasına girdi. Neymar hala zirvede.

Futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden üçü bu yaz gerçekleşti.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de yaz transfer dönemi sona erdi.

Tüm zamanların en pahalı 10 transferinden üçü bu yaz yapıldı. Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson'ın transferleri, bu yaz Premier Lig'de gerçekleştirildi.

İspanyol ekibi Barcelona'dan 2017-18 sezonunda 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, hala listenin zirvesinde bulunuyor.

Bu yaz 100 milyon avroyu aşan transferler

Avrupa'da bu yaz bonservisine en fazla ödeme yapılan 6 oyuncunun beşi Premier Lig'e, biri ise LaLiga'ya transfer oldu.

Arjantinli orta saha Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon avro bedelle giderek bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı.

Listenin ikinci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 138 milyon avro bedelle transfer olan İngiliz orta saha Morgan Rogers yerleşti.

İngiliz orta saha Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon avroya transfer olarak listenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu.

Fransız sol kanat Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 125 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin dördüncü sırasında yer aldı.

İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından 125 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Yan Diomande, bu yaz dönemindeki en pahalı 5. transfer olarak dikkati çekti.

İngiliz ekibi Tottenham'ın Newcastle United'dan 108 milyon avroya transfer ettiği 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Sandro Tonali ise 6. sırada yer aldı.

Bu yaz transfer döneminin en pahalı üç transferi olan Fernandez, Rogers ve Anderson, futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan ilk 10 transfer arasına da girdi.

Avrupa'da bu yaz transfer sezonunda bonservisine 100 milyon avrodan fazla ödeme yapılan oyuncular şunlar:

SıraOyuncuÜlkesi

YaşEski kulübüYeni kulübüBonservis bedeli (milyon avro)
1Enzo FernandezArjantin25ChelseaManchester City145
2Morgan Rogersİngiltere23Aston VillaChelsea138
3Elliot Andersonİngiltere23Nottingham ForestManchester City135
4Bradley BarcolaFransa23PSGLiverpool125
5Yan DiomandeFildişi Sahili19LeipzigReal Madrid125
6Sandro Tonaliİtalya26Newcastle UnitedTottenham108

Bu sezon dikkati çeken diğer transferler

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'den 30 yaşındaki İspanyol orta saha Rodri, Newcastle United'dan 25 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Anthony Gordon ve Arsenal'den 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı.

Real Madrid ise Leipzig'den 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yan Diomande dışında Chelsea'den 27 yaşındaki sol bek Marc Cucurella, Inter'den 30 yaşındaki sağ bek Denzel Dumfries, Manchester City'den 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etti.

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Barcelona'dan 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, PSV'den 25 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'yi transfer etti.

Manchester City, Lille'den 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferini gerçekleştirdi.

Tüm zamanların en pahalı 10 transferi

Futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan 10 transfer şöyle:

SıraOyuncuÜlkesi

Transfer sezonuAyrıldığı kulüpBonservis ödeyen kulübüBonservis bedeli (milyon avro)
1NeymarBrezilya17-18BarcelonaPSG222
2Kylian MbappeFransa18-19MonacoPSG180
3Ousmane DembeleFransa17-18Borussia DortmundBarcelona148
4Enzo FernandezArjantin26-27ChelseaManchester City145
5Alexander Isakİsveç25-26Newcastle UnitedLiverpool145
6Morgan Rogersİngiltere26-27Aston VillaChelsea138
7Elliot Andersonİngiltere26-27Nottingham ForestManchester City135
8Philippe CoutinhoBrezilya17-18LiverpoolBarcelona135
9Joao FelixPortekiz19-20BenficaAtletico Madrid127
10Jude Bellinghamİngiltere23-24Borussia DortmundReal Madrid127

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul'da can pazarı! Ekipler zamanla yarışıyor
Türkiye'yi sarsan okul saldırısında kritik gün! Gözler anne ve babada

Türkiye'yi sarsan okul saldırısında kritik gün
'Futbol sadece futbol değildir' sözünü en iyi anlatan olay

"Futbol sadece futbol değildir" sözünü en iyi anlatan olay
Epilepsi nöbeti geçiren çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

16 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek 8. kattan zemine çakıldı
Sınır komşumuzda salgın boyut değiştirdi! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış

Sınır komşumuzda alarm! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış
Kaldırımda yürürken üzerine kapı düştü! Saniyelerle kurtuldu

Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı

Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! İşte son maçının tarihi