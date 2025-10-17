Göztepe Futbol Takımı, Avrupa Kupaları İçin İyimser

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada sadece 2 gol yiyerek ligde ve Avrupa'da önemli takımları geride bırakan Göztepe'de futbolcular, istikrarın süreceğine ve takımın sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacağına inanıyor.

Kaptan İsmail Köybaşı, Heliton dos Santos ve kaleci Mateusz Lis, takımının Urla Adnan Süvari Tesislerinde yaptığı antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsmail Köybaşı, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını ve daha iyisini yapabileceklerine inandığını söyledi. Savunma ve hücum yaparken keyif alan bir takım olduklarını belirten Köybaşı, "Daha iyisi için de konuşuyoruz, çalışıyoruz. Gayet iyi gidiyor 'maşallah' diyelim. Nazar değmesin. Benim bildiğim tek bir şey varsa daha sağlam yere basmamız, daha çok sorumluluk almamız gerekiyor." dedi.

Köybaşı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aldığı sonuçlarla ilgi de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Özellikle milli takımlar baz alındığında birleşmeyi hatırladığımız müthiş bir dönem olarak görüyorum. Biz böyle güçlüyüz. Kimseye de ihtiyacımız yok. Oralarda defalarca bulunmuş birisi olarak zaman zaman bu duyguları unutuyorduk. Bu duyguları unutmayacağız ve birleşeceğiz. 2 maçta 10 gol attık. Ben İspanya maçını da bir şanssızlık olarak görüyorum. Bunlar futbolda var. Muhteşem bir reaksiyon verdik, harikayız. Önemli olan her turnuvaya katılan bir A Milli Takım olabilmek. Bunu Dünya Kupasına taşırsak tadından yenmez."

"Umarım hedefimize ulaşır ve Avrupa'ya gideriz"

Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton dos Santos ise defans oyuncuları olarak iyi bir iş çıkardıklarını söyledi.

Takımdaki herkesin çok iyi mücadele ettiğini aktaran Heliton, "Öncelikle santraforlarımız Juan, Janderson ve Sabra onlar da savunmaya çok fazla katkı veriyorlar. Takım halinde çok önemli bir iş çıkıyoruz. Geçen yıl Avrupa hedefimize ulaşamadığımız için ben ve takım arkadaşlarımız çok üzüldük. Çünkü hep beraber hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Şu anda iyi bir şekilde sezona başladık ve iyi yoldayız. Umarım sezon sonunda hedefimize ulaşır ve Avrupa'ya gideriz." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi savunma yapıyoruz"

Kaleci Mateusz Lis de takım olarak çok iyi bir iş ortaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Futbol, tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil 11 kişiyle hatta yedek kulübesinde oturan oyuncularla bir işi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda takım olarak santraforlarımızdan başlayıp orta sahalarımızla ve en son bana kadar çok iyi bir şekilde savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu konuda çok iyi bir iş ortaya çıkıyoruz." dedi.

Fenerbahçe maçında penaltı çıkarmasına ilişkin soruya ise Lis, önemli bir maçta son dakikada penaltı kurtarmasının kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.

Takımın hedefine ulaşması için kaleci olarak sezon içerisinde az gol yemesi gerektiğini dile getiren Lis, takım olarak Avrupa kupalarına gideceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.