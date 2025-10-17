Haberler

Göztepe Futbol Takımı, Avrupa Kupaları İçin İyimser

Göztepe Futbol Takımı, Avrupa Kupaları İçin İyimser
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla sadece 2 gol yiyen Göztepe, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefinde oyuncularından olumlu açıklamalar geldi. Kaptan İsmail Köybaşı, takımın daha güçlü ve birleşik olduğunu vurgularken, kaleci Mateusz Lis ise defansif başarılarına dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada sadece 2 gol yiyerek ligde ve Avrupa'da önemli takımları geride bırakan Göztepe'de futbolcular, istikrarın süreceğine ve takımın sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacağına inanıyor.

Kaptan İsmail Köybaşı, Heliton dos Santos ve kaleci Mateusz Lis, takımının Urla Adnan Süvari Tesislerinde yaptığı antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsmail Köybaşı, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını ve daha iyisini yapabileceklerine inandığını söyledi. Savunma ve hücum yaparken keyif alan bir takım olduklarını belirten Köybaşı, "Daha iyisi için de konuşuyoruz, çalışıyoruz. Gayet iyi gidiyor 'maşallah' diyelim. Nazar değmesin. Benim bildiğim tek bir şey varsa daha sağlam yere basmamız, daha çok sorumluluk almamız gerekiyor." dedi.

Köybaşı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aldığı sonuçlarla ilgi de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Özellikle milli takımlar baz alındığında birleşmeyi hatırladığımız müthiş bir dönem olarak görüyorum. Biz böyle güçlüyüz. Kimseye de ihtiyacımız yok. Oralarda defalarca bulunmuş birisi olarak zaman zaman bu duyguları unutuyorduk. Bu duyguları unutmayacağız ve birleşeceğiz. 2 maçta 10 gol attık. Ben İspanya maçını da bir şanssızlık olarak görüyorum. Bunlar futbolda var. Muhteşem bir reaksiyon verdik, harikayız. Önemli olan her turnuvaya katılan bir A Milli Takım olabilmek. Bunu Dünya Kupasına taşırsak tadından yenmez."

"Umarım hedefimize ulaşır ve Avrupa'ya gideriz"

Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton dos Santos ise defans oyuncuları olarak iyi bir iş çıkardıklarını söyledi.

Takımdaki herkesin çok iyi mücadele ettiğini aktaran Heliton, "Öncelikle santraforlarımız Juan, Janderson ve Sabra onlar da savunmaya çok fazla katkı veriyorlar. Takım halinde çok önemli bir iş çıkıyoruz. Geçen yıl Avrupa hedefimize ulaşamadığımız için ben ve takım arkadaşlarımız çok üzüldük. Çünkü hep beraber hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Şu anda iyi bir şekilde sezona başladık ve iyi yoldayız. Umarım sezon sonunda hedefimize ulaşır ve Avrupa'ya gideriz." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi savunma yapıyoruz"

Kaleci Mateusz Lis de takım olarak çok iyi bir iş ortaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Futbol, tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil 11 kişiyle hatta yedek kulübesinde oturan oyuncularla bir işi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda takım olarak santraforlarımızdan başlayıp orta sahalarımızla ve en son bana kadar çok iyi bir şekilde savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu konuda çok iyi bir iş ortaya çıkıyoruz." dedi.

Fenerbahçe maçında penaltı çıkarmasına ilişkin soruya ise Lis, önemli bir maçta son dakikada penaltı kurtarmasının kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.

Takımın hedefine ulaşması için kaleci olarak sezon içerisinde az gol yemesi gerektiğini dile getiren Lis, takım olarak Avrupa kupalarına gideceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.