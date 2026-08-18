Göztepe-Samsunspor 3-3: Gol Düellosunda Nefesler Kesildi

TRENDYOL Süper Lig'de 1'inci haftanın kapanış maçı adeta nefesleri kesti. Avrupa kupaları hedefiyle 2026-2027 sezonuna başlayan Göztepe, deplasmanda Samsunspor'la gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldı. Maça hızlı giriş yapan Göztepe henüz 3'üncü dakikada yeni transferi Alex Matos'la öne geçerken devreye kadar üstünlüğünü koruyamadı ve ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladı. Göz-Göz'de 46'ncı dakikada bu kez diğer yeni transfer, hazırlık döneminin yıldızı Sinclair Armstrong sahne aldı. İrlandalı golcü ikinci yarı başlar başlamaz ağları sarstı. Samsunspor 58'de Marius Mouandilmadji ile penaltı kaçırırken, oyuna sonradan giren Efkan 65'te Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi.

Öne geçmesinin ardından net fırsatları kaçıran Göztepe, 90'ıncı dakikada eski oyuncusu Celil'e engel olamadı. Celil, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımını galibiyetten eden golüne sevinmedi. Sezona 1 puanla başlayan İzmir ekibinde savunmadaki eksikler ise sıkıntı yarattı. Defansın sigortası olan Malcom Bokele ve yeni transfer Sonko Sundberg sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, 19 yaşındaki Ege Yıldırım ilk 11'de sahaya çıktı. Ege'nin 29'uncu dakikada topa elle müdahalesi sonucu Samsunspor penaltı kazandı. Göztepe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği, golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique'nin yanı sıra İngiliz orta saha Alex Matos ve Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili ilk 11'de yer buldu.

JUAN OYUNA GİRDİ

Matos ve Armstrong ilk maçlarında gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin Bodrum FK'dan renklerine bağladığı kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ise 90 dakika yedek bekledi. Göztepe'de satışı gündemde olan oyunculardan Brezilyalı golcü Juan Silva Samsun deplasmanında kafilede yer alırken, Nijeryalı orta saha Anthony Dennis kadroya alınmadı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın kapısından dönen, hazırlık maçlarında transfer beklentisi nedeniyle forma giymeyen Juan, 61'inci dakikada Armstrong'un yerine oyuna dahil oldu. Geçen sezonun en skorer oyuncusu olan Juan 80'inci dakikada mutlak bir gol kaçırdı.

SAMSUN'DA YİNE KAYIP

Göztepe, Samsun'da kazanamama geleneğini yine sürdürdü. Son olarak 2016-2017 sezonunda kırmızı-beyazlıları deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Göztepe daha sonraki 4 maçta da gülemedi. Göztepe, Samsun'daki son 4 müsabakanın 3'ünü kaybederken, 1'inde berabere kaldı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov ise seyir zevki yüksek bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi. Samsun'da önemli fırsatlar bulduklarını anlatan Bulgar çalıştırıcı, "Yakaladığımız fırsatları kesinlikle çok daha iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bizim gibi sıkı savunma yapan bir takımın bir maçta 3 gol yemesi kesinlikle normal değil" dedi.

'HAKEMLER BİZE SAYGI DUYMALI'

Maçın belli bölümlerinden memnun olmadığını ifade eden Stoilov, "Özellikle son 15 dakikada sahaya koyduğumuz karakterden memnun değilim. Bu oynadığımız ilk resmi maçtı. Ben kesinlikle yorgunluk gibi bahaneleri kabul edemem. Bunun dışında belirtmek istediğim bir nokta da hakemin bir hatası vardı. 19 yaşında bir oyuncumuzun müdahalesi sonrası kesinlikle hiç kimsenin vermeyeceği bir penaltı pozisyonunda verilen bir penaltı var. Biz Göztepe olarak hedefleri olan bir takımız, geçen sene de daha önce de hedeflerimiz vardı. Yine hedeflerimiz var. Bize saygı duyulması gerekildiğini düşünüyorum. Geçen yıl da bu tarz birçok hata yaşandı. Gerçekten bunları görmekten yoruldum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı