Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans

Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Emre Belözoğlu'nu göreve getiren Antalyaspor'u konuk etti. İzmir ekibi, kırmzı-beyazlıları 1-0 mağlup ederek kulüp tarihi adına inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 8. dakikada Juan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu. Seyircisi önünde 10 maça çıkan ve hiç mağlup olmayan sarı-kırmızılılara iç sahadaki tek puan kaybını Fenerbahçe yaşamıştı. Olaylı karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.

GÖZTEPE'NİN İÇ SAHA SONUÇLARI

Göztepe'nin bu sezon iç sahada oynadığı 10 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

2-2 Fenerbahçe

2-0 Bodrum FK

3-0 Kayserispor

3-2 Sivasspor

2-1 Trabzonspor

2-0 Konyaspor

3-1 Adana Demirspor

3-0 Rizespor

5-0 Kasımpaşa

1-0 Antalyaspor

EMRE BELÖZOĞLU, İLK MAÇINI KAYBETTİ

Alex de Souza'nın görevine son verilmesinin ardından hafta içerisinde Antalyaspor'un başına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu kırmızı-beyazlı takımdaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi ise Süper Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLACAKLAR

Bu karşılaşmanın ardından puanını 34'e yükselten Göztepe, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. 21 puanda kalan Antalyaspor ise ligin bir sonraki maç haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.