Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını spor salonunda yaptığı güç ve kuvvet antrenmanıyla sürdürdü. Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını spor salonunda yaptığı güç ve kuvvet antrenmanıyla sürdürdü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bulunan spor salonunda bir antrenman daha gerçekleştirdi. Kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günü tamamlamış oldu. İzmir temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Altınordu ile 7 Ağustos Pazar günü hazırlık maçı oynayacak. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor İzmir Spor Haberler

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