Göztepe'de Lourency ile yollar ayrıldı
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lourency Rodrigues'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lourency Rodrigues'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lourency'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Lourency'ye teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya başarılar dileğinde bulunuldu.
AA / Ali Korkmaz - Spor