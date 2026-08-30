Göztepe'de kabus: 3 maçta 7 gol, Galatasaray fobisi ve hakem isyanı

SÜPER Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe, bir türlü çıkışa geçemedi. Hakem Mehmet Türkmen'in kararlarına da isyan eden sarı-kırmızılılar 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü bir giriş yaptı.

Geçen sezon ilk mağlubiyetini 9'uncu haftada alan Göz-Göz, yeni Avrupa hedefiyle başladığı Süper Lig'de taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Savunmada büyük sorunlar yaşayan Göztepe, 3 müsabakada 7 gol yedi. Göz-Göz, geçen sene ise 14 hafta sonunda 7 gol yemişti. Stoper Heliton, kaleci Mateusz Lis ve sol beki Amin Cherni ile vedalaşan İzmir ekibi, giden oyuncularını aramaya başladı.

GALATASARAY FOBİSİ SÜRÜYOR

Yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle stoperler Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundberg'ten faydalanamayan Göztepe'de Lis'in yerine kadroya dahil edilen Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili de şu ana kadar güven veremedi. Göztepe, Galatasaray'a karşı yine makus talihini yenemedi. Sarı-kırmızılıların son olarak 1972-1973 sezonunda İstanbul'da 1-0 mağlup eden Göztepe, o tarihten sonra İstanbul'dan galibiyet alamadı. Göztepe Galatasaray'la üst üste oynadığı son 10 maçı da kaybetti. Göz-Göz, son olarak 2019-2020 sezonunda Galatasaray'ı evinde 2-1 yenmişti.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Göztepe yönetimi ise hakem Mehmet Türkmen'in yönetimine büyük tepki gösterdi. Resmi sanal medya hesaplarından, "Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen şirin hakem" ifadeleri paylaşıldı. Sarı-kırmızı taraftarlar da Mehmet Türkmen'in Göztepe aleyhindeki kararlarına büyük tepki gösterdi.

STANİMİR STOİLOV: PUANI HAK ETMİŞTİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maç sonrası iki takım için de zor bir müsabakanın oynandığını dile getirdi. Kazanmayı çok istediklerinin altını çizen Bulgar teknik adam, "İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar oluşturduk ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar, daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puanı ya da puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puanı hak ederek ayrılmamız gerekiyordu fakat bunu başaramadık, çok üzgünüz" diye konuştu.

STANİMİR STOİLOV: GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Duran toplarla ilgili çok fazla çalıştıklarını aktaran Stanimir Stoilov, "Bunun nedenlerinden bir tanesi öncelikle başkanımız bu konuda biraz takıntılı. Ama bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber, bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1.5 yıldır bununla ilgili yok. Bu maçta da duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

STANİMİR STOİLOV: TRANSFERİ DÜŞÜNECEĞİZ"

Geçen yıl savunma anlamında güçlü ve istikrarlı olduklarının altını çizen Bulgar çalıştırıcı, "Aslında bu sene de öyleydik ama şanssız sakatlıklar oldu. Şimdi orada genç oyuncumuz Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. 19 yaşında bir oyuncu ama elinden geleni en iyi şekilde yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz. Kendisine de bu yüzden güveniyoruz. En iyi şekilde bunu sürdürmeliyiz. Savunmamız normalde çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü bir savunma hattı ve bu takıma her zaman özgüven veriyor. Ancak şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut. Transfer dönemi devam ediyor. Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız. Bir an önce bu transfer döneminin bitmesini bekliyorum. Çünkü sürekli bazı değişiklikler oluyor. Gelenler, gidenler oluyor. Sakatlıklardan dönen oyuncularımızla beraber savunma hattında da tekrar çok güçlü olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı